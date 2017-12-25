親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
EF英語能力指標
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

美稅改負面效應 成民主黨明年選舉利器

2017-12-25 22:44中央社 亞特蘭大25日綜合外電報導

美國通過大規模稅改法案，共和黨人士歡慶，稱美國經濟將獲刺激、勞工實質收入將增加、貧富差距將縮小。但民主黨人士現在卻準備讓這份法案變成明年期中選舉競選利器。

美聯社報導，準備在費城（Philadelphia）郊區選區挑戰現任共和黨聯邦眾議員席位的民主黨候選人胡拉漢（Chrissy Houlahan），批評共和黨版稅改是「刻薄的法案」，將造成富者更富。

在加州準備挑戰共和黨參議員席位的的民主黨候選人席斯內洛斯（Gil Cisneros），也駁斥法案有利大多數家庭節稅的預估，表示這項立法只是「把錢放進富人口袋」。

而準備在明年競選堪薩斯州（Kansas）州長的民主黨籍現任州議會少數黨領袖沃德（Jim Ward）也說，稅改法案是「製造災難的配方」，因為可以預見的是，社會安全和醫療等受歡迎的計畫無疑會遭到刪減。

民主黨人士盼藉這份未獲任何民主黨議員贊成票的稅改法案，鞏固他們屬於美國中產階級和勞工階級政黨的基礎。在這點上，他們還期望共和黨努力破壞2010年健保法案的行為和美國總統川普（Donald Trump）的支持率低落，能夠幫上忙。

根據「華爾街日報」（Wall-Street Journal）和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）於13至15日進行的聯合民調，僅17%的美國民眾預期繳的稅將減少，1/3的受訪者認為會繳更多稅。認為企業和富人將獲減稅的比例，也分別高達2/3和過半。

胡拉漢表示：「這全都一再釋出相同訊息，也就是和他們（共和黨）承諾的不一樣。」像她這樣在大都市郊區參選的民主黨人士，尤其反對新的州與地方稅（state and local taxes）扣除額上限和房貸利息扣除額限制。

稅改法其中一項條文，將包含房屋稅的家庭州與地方稅扣除額上限訂在1萬美元，房貸利息扣除額適用房貸上限也由原本的100萬美元調降至75萬美元。

這些改變明顯較為衝擊美國主要大都會區域，尤其是沿海城市。當地中等家庭收入通常高於全國平均，但這些地區的住房成本和地方稅的負擔也更加沉重得多。

這類眾議員選區正是民主黨明年選舉鎖定的主攻地區。當中有些地區目前的共和黨眾議員在最終版本稅改法案表決時投下反對票。

民主黨共和黨選舉
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

川普偕第一夫人 赴佛州冬季白宮度年假

2017-12-26 00:18

負責通俄門調查 特別檢察官穆勒成箭靶

2017-12-25 22:51

狂轟FBI 白宮顧問：川普對新局長有信心

2017-12-25 19:54

美洛杉磯地區欣賞繽紛聖誕燈飾 就在鄰里之間

2017-12-25 19:53

川普就愛說耶誕快樂 推文自誇捍衛有功

2017-12-25 19:04

美堪薩斯市神秘聖誕老人再現 發鈔票助貧

2017-12-25 17:50

聖誕不平安！美佛州飛機霧中墜毀 5人全喪生

2017-12-25 17:35

白色聖誕降臨！多地飄雪 全美數千班機延誤

2017-12-25 17:18

美加州大麻元旦起合法 管制局局長：勿公開吸食

2017-12-25 17:11

美國女議員搶走頭等艙 教師控訴聯航

2017-12-25 17:03

視訊通話 川普祝海外美軍「聖誕快樂」

2017-12-25 16:23

10城對移民最友善 舊金山、芝加哥、紐約排前3

2017-12-25 15:55

全美10大難搞機場 乘客也瘋狂

2017-12-25 15:00

耶誕報喜 川普：富人現在更富有

2017-12-25 14:21

兔寶寶動畫家 99歲過世

2017-12-25 14:21

你好用他受罪！導航捷徑讓小鎮大塞車 美國人開始反制

2017-12-25 11:43

耶誕老人飛到哪 川普當接線生報行蹤

2017-12-25 09:57

美財長收到「神秘耶誕禮物」引恐慌 開封是馬糞詐彈

2017-12-25 09:04

經典卡通「兔寶寶」、「鼠來寶」動畫家99歲過世

2017-12-25 08:43

川普狂罵FBI 新局長難為

2017-12-25 00:40

川普再爆歧視失言 白宮急消毒

2017-12-25 00:40

支持度為現代史最低！川普耶誕節前夕批媒體報導假民調

2017-12-24 22:56

紐時：川普說海地人都有愛滋 奈及利亞人住茅屋

2017-12-24 21:14
看更多

熱門文章

911、海嘯全命中 已故靈媒預言：明年中國成超級大國

2017-12-25 16:26

​錯過一次抹片檢查的後果 丈夫心痛PO愛妻臨終照

2017-12-25 14:03

養死上司吉娃娃 日男竟火燒自家企圖脫罪

2017-12-25 10:28

紐約地鐵飄國歌旋律 台網友：感動到忘記敬禮

2017-12-25 12:59

百萬分之一機率 黑人母竟生出「白皮膚」女兒

2017-12-25 11:27

美學者：北韓如與美開戰 中國可能迅速出兵且有利美國

2017-12-25 17:01

川普再爆歧視失言 白宮急消毒

2017-12-25 00:40

北韓近百艘鬼船漂日本 金正恩逼的？

2017-12-25 00:40

中俄挺聯合國制裁 北韓揚言報復

2017-12-25 00:40

大火零存活率 杜特蒂視察落淚

2017-12-25 00:40

烏克蘭軍火流黑市 罪犯武器升級用手榴彈搶銀行

2017-12-25 11:57

你好用他受罪！導航捷徑讓小鎮大塞車 美國人開始反制

2017-12-25 11:43

川普狂罵FBI 新局長難為

2017-12-25 00:40

影／海龜淪為運毒工具 身纏15億毒品

2017-12-25 16:35

荒廢加油站開第一家冰店 兩個魯蛇全球營收143億

2017-12-25 11:56

本日開盤前不可不知的五件國際大事

2017-12-25 08:02

影／小鯊魚攻擊狠咬腹部 男子痛到爆粗口

2017-12-25 16:37

美財長收到「神秘耶誕禮物」引恐慌 開封是馬糞詐彈

2017-12-25 09:04

Siri亂入莎翁戲劇 全場爆笑

2017-12-25 22:45

北韓今禁過耶誕節 昔日曾是「東方耶路撒冷」

2017-12-25 15:01

普亭連任總統只怕他？死對頭納瓦尼過參選連署門檻

2017-12-25 12:10

當心！在日本遊樂場玩夾娃娃機 摳摳恐被騙光

2017-12-25 18:17

全美10大難搞機場 乘客也瘋狂

2017-12-25 15:00

北韓嗆聯國新制裁是戰爭行為 「支持國家將付代價」

2017-12-25 16:12

給孩子美籍還免簽 塞班島成中國父母生子熱門地

2017-12-25 11:27

三分鐘回顧2017年年度人物

2017-12-25 07:18

小孩深信耶誕老人 研究：8歲後就幻滅

2017-12-25 09:46

時代雜誌列出 全球10大耶誕新年旅遊地

2017-12-25 19:02

突尼西亞槓上阿聯 禁阿聯酋飛突尼斯

2017-12-25 09:05

西班牙國王喊話 籲加泰議員避免對抗

2017-12-25 05:52

經典卡通「兔寶寶」、「鼠來寶」動畫家99歲過世

2017-12-25 08:43

洛加大經濟學家俞偉雄：持有比特幣 趕快清盤離場

2017-12-25 16:35

負責通俄門調查 特別檢察官穆勒成箭靶

2017-12-25 22:51

養狗比養貓累？ 日本寵物貓首度超過狗

2017-12-25 21:37

美國女議員搶走頭等艙 教師控訴聯航

2017-12-25 17:03

台積電這領域也贏三星電子 搶占比特幣挖礦商機

2017-12-25 09:25

英國醫師創舉 開食物處方給吃不飽、營養不良病人

2017-12-25 15:17

遭控涉運毒案 菲總統杜特蒂子辭副市長

2017-12-25 21:11

北韓再捍衛太空發展權利 外界疑以衛星之名射彈挑釁

2017-12-25 15:49

同黨議員警告 川普拚連任恐遇初選挑戰

2017-12-25 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top