為深化台灣與印尼農業合作，國合會駐印尼技術團攜手印尼農業部在西爪哇省茂物（Bogor）設立農企業育成中心暨包裝場，導入蔬果清洗、分級及包裝技術，並協助農民拓展雅加達超市通路，盼改善當地農產銷售條件，增加農民收益。

駐印尼技術團發布新聞稿表示，技術團與印尼農業部農業推廣和人力發展總司25日舉行「印尼西爪哇農企業育成與行銷計畫」育成中心暨包裝場啟用及揭牌儀式，由印尼農業部官員、德國國際合作機構（GIZ）、當地超市業者、學術單位及青年農民等逾百人出席。

印尼農業推廣和人力發展總司長伊達（Idha WidiArsanti）致詞表示，育成中心將結合台灣技術團的農業技術及市場經驗，促進青年農民及農民組織合作，提升當地農產品的市場附加價值。

談到農產品銷售，駐印尼技術團團長高祥泰指出，農民種出優質作物只是第一步，還須做好採後處理、分級包裝及行銷，才能符合市場需求、維持產品品質並增加收益。

在市場通路方面，駐印尼技術團表示，目前已協助合作夥伴及農民將優質蔬果供應至雅加達多家連鎖超市；新設施將整合清洗、篩選及商品化包裝流程，並推動共同供貨，建立穩定供貨體系。啟用儀式當天，技術團也展示田間精準施肥管理、農機具應用及蔬果採後處理流程。

除技術及通路合作外，台灣也透過人才培訓與印尼持續深化農業合作。駐印尼代表處農業秘書侯昇諭代表駐印尼代表洪振榮致詞表示，台灣自2019年派駐農業專員以來，持續推動印尼青農赴台實習計畫，透過技術交流培養當地農業人才；國合會過去也曾在西爪哇省卡拉旺（Karawang）推動蔬果產銷輔導，改善當地小農收益，如今將相關經驗延伸至茂物。

駐印尼技術團表示，未來將以茂物育成中心暨包裝場為基地，配合印尼政府推動農企業發展及青年返鄉從農政策，培訓青年農民的農企業經營、品質管理及因應市場需求的能力，並擴大與零售通路及國際發展機構的合作。