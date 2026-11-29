第6屆吉隆坡藝術書展（KLABF 2026）今天落幕，為期3天的展覽匯聚世界各地藝術家的插畫與獨立出版作品。其中，台灣藝術家帶來各具特色的「小誌」（Zine），受到參展藝術家及民眾青睞，也有母親抱著幼童一起翻閱小誌，享受溫馨的親子閱讀時光。

這項在吉隆坡舉行的藝術書展，吸引來自馬來西亞、台灣、日本、泰國、新加坡、香港、中國等23個國家及地區的150多個參展單位與藝術家參展，除展出插畫、攝影集、設計作品及獨立刊物外，也推廣獨立出版及創意文化。

台灣插畫藝術家梁國靖接受中央社記者訪問表示，他以機器人及妖怪為創作題材，將抽象概念融入日常生活情境。他創作的小誌「怪談惡作劇－異聞趣事圖譜」以圖鑑形式呈現，每個妖怪都有獨特的圖像及文字描述，讓不同文化背景的妖怪化身為會煎蛋、溜滑板等角色，藉由日常生活與妖怪形象的反差，增添作品趣味。

他指出，台灣插畫市場較常見日系、韓系及清新可愛的風格，馬來西亞則因多元文化交融，插畫作品可見印度教、伊斯蘭教及華人傳統信仰等元素，部分作品在色彩及造型運用上更為奔放，展現不同的藝術風格及生命力。

除了透過插畫展現創意，台灣藝術家也將傳統文化元素融入小誌創作及書籍裝幀；插畫及裝幀藝術家嘰哩Jily表示，創作結合凸版印刷及特殊縫線裝訂技法，甚至運用台灣傳統神明衣飾刺繡使用的金線、銀線等素材裝幀書籍，讓逐漸式微的相關傳統技法以不同形式延續。

她也從台灣廟宇壁畫及剪黏藝術汲取靈感，透過不同配色及藝術字設計重新詮釋。

嘰哩認為，文化交流必須建立在理解彼此生活的基礎上，透過插畫呈現台灣生活中的細微事物，以圖像作為共同語言，讓海外民眾認識台灣，也藉此了解當地的生活文化。

在獨立出版形式的創新方面，帶來小誌PROTECTORS的插畫家劉詠心（Emily Liu）結合插畫與平面設計，運用孔版印刷（Risograph）及特殊裝訂方式，製作立體書或具有互動機關的藝術書，突破傳統平面刊物的呈現形式，讓讀者除了欣賞插畫作品，也能透過翻閱及操作書頁，感受不同的閱讀趣味及手作藝術魅力。

她觀察認為，近年台灣插畫及藝術書展風氣盛行，不僅有多元的創作風格，也吸引不少海外藝術家赴台參展，展現台灣獨立出版及藝術創作環境的包容性。

談及小誌的創作特色及出版形式，漫畫家劉倩帆指出，這是由創作者自行製作、通常以小量發行為特色的獨立出版物，從文字、插畫、攝影到排版及裝訂，創作者可依個人喜好自由發揮，題材涵蓋生活紀錄、旅行隨筆、漫畫及社會觀察等，著重個人表達及手作精神。

今年吉隆坡藝術書展人潮不斷，不少民眾及參展藝術家穿梭各國展位，欣賞不同風格的插畫及獨立出版作品。透過一本本小誌及各具特色的藝術書，台灣藝術家將在地文化及生活美學帶進東南亞，也在與各國創作者的交流中汲取不同文化的創作靈感。