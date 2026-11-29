辛苦背了二十多年房貸，眼看只差最後一哩路就能無債一身輕，竟在退休後被迫含淚賣房？日本一對年過六旬的夫妻，過去在職期間年收入高達700萬日圓（約新台幣144萬元）、手握千萬積蓄，生活堪稱優渥。沒想到65歲退休後，僅剩500萬日圓（約新台幣103萬元）的房貸尾款，竟成了壓垮家庭財務的最後一根稻草，在退休金銳減與老屋修繕費的雙重夾擊下，兩人最終只能放棄住了半輩子的家，黯然搬進租屋處。

據日媒《日刊SPA》報導，一位擁有近20年資歷的銀行從業人員分享這起理財悲劇。這對夫妻現年分別為65歲與63歲，丈夫在40歲時貸款3500萬日圓（約新台幣723萬元）買下一棟獨棟住宅，由於在職年薪約700萬日圓，過去每月還款從未感到吃力。然而，當丈夫65歲正式退休時，帳面上仍留有約500萬日圓的房貸餘額，夫妻倆原本樂觀盤算「再撐幾年就能還清」，卻完全低估了退休後的現金流斷崖。

退休後，夫妻倆每月的退休金總和僅約23萬日圓（約新台幣4.7萬元），但每月的房貸月付金卻依然高達10萬日圓（約新台幣2萬元），等於有高達43%的收入一入帳就直接被銀行扣走。扣掉房貸後，兩人每個月只剩下13萬日圓（約新台幣2.7萬元）能支付伙食、水電瓦斯與醫療保健等日常開銷。過去在職時輕鬆無比的還款金額，在失去固定薪資與獎金後，瞬間化作沉重的財務枷鎖，讓家庭經濟入不敷出。

更讓這對夫妻措手不及的，是伴隨屋齡而來的「隱藏居住成本」。由於這棟獨棟住宅屋齡已超過25年，外牆與屋頂陸續出現老化問題，承包商開出的修繕估價高達180萬日圓（約新台幣37萬元），連更換熱水器也要再噴掉30萬日圓（約新台幣6.2萬元），再加上每年固定的房產稅支出，讓原本以為「還完房貸就零居住成本」的兩人當場傻眼。

為了填補每月生活費缺口並支應龐大的修繕與醫療支出，夫妻倆被迫不斷動用退休時存下的千萬日圓老本。短短幾年間，存款就以驚人速度縮水至僅剩300萬日圓（約新台幣62萬元）。兩人驚覺若繼續死守房子，就算勉強還清這最後500萬房貸，往後的養老生活也將徹底斷炊。經過痛苦掙扎，夫妻倆最終決定忍痛賣房，幸好售屋所得足以清償剩餘貸款並留下一筆生活費，但兩人離開心愛家園、搬進租屋處時的不捨神情，至今仍讓銀行員印象深刻。

理財專家藉此警告，許多購屋族常陷入「只要退休前把房貸壓到最低就安全」的迷思，卻忽略了退休後的收入結構劇變與老屋維護成本。在規劃房貸時，除了計算未償還餘額，更應提前精算單靠退休金是否能負擔月供，並預留充足的房屋修繕與醫療預備金；若發現退休後還款壓力過大，應在在職期間提早調整還款計畫，才不會讓辛勞半輩子買下的避風港，在晚年反成為拖垮退休生活的負擔。