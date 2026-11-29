考古學家發現尼羅河古城的中世紀大教堂！波蘭與蘇丹聯合考古團隊在北蘇丹古都「舊棟古拉」(Old Dongola) 挖掘出大教堂原始地面與高聳階梯，推估其規模可能超過白宮，堪稱中世紀努比亞最大教堂。目前，考古團隊正進行精細測繪與紀錄，盼進一步揭開這座基督教中心遺址的歷史全貌。

中世紀古教堂出土

《美聯社》報導，波蘭與蘇丹考古隊在北蘇丹舊棟古拉發掘出高達11公尺牆壁的階梯，並通往「耶穌大教堂」(Great Church of Jesus) 原始地面，推估這座教堂寬約47公尺、長約57公尺，規模可能超過白宮。這座教堂於2021年首度被發現，但大部分仍埋在地下，而階梯是目前唯一抵達原始地面的區域。

如今，考古學家得以從局部結構一窺中世紀基督教建築的壯闊尺度。波蘭地中海考古中心主任奧布盧斯基表示，這座教堂可與中世紀馬庫里亞王國最重要的耶穌大教堂相連結，不僅規模是其他已知努比亞教堂的三倍，也是教會領袖駐地與大主教統轄全國教會體系的核心所在。

精細考掘還原歷史

《非洲新聞網》報導，馬庫里亞是六世紀基督教傳教士抵達後，沿尼羅河中游興起的三大中世紀王國之一，而舊棟古拉位於現代棟古拉東南約160公里的尼羅河東岸，向來以眾多古教堂聞名。

蘇丹考古隊負責人阿卜杜勒—薩維指出，清除沙土與碎石後，還得動用泥刀與刷子進行細緻清理、測繪與技術記錄，整個考掘與建檔過程極為耗時。

儘管大教堂主體仍深埋地底，等待後續逐步發掘與保存，但這處遺址已為研究尼羅河中游基督教文明與王國興衰提供珍貴線索。未來隨著考古紀錄累積，學界可望更完整拼湊中世紀努比亞的宗教與建築風貌。

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