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提煉月球氧氣 太空人取材晶片技術
太空人可用晶片製程方法提煉月壤氧氣！都柏林城市大學與歐洲太空總署借鏡半導體產業的電漿處理技術，成功在模擬月壤中釋放出氧氣與含氧氣體產物。目前，研究團隊正致力釐清反應機制與提高產率，盼為深空探索提供比高耗能傳統方法更低溫、乾燥的資源利用途徑。
半導體電漿提煉氧氣
《每日科技》報導，氧氣既是太空人維生的關鍵資源，也是火箭推進劑的重要成分，但從地球大量運送成本極高，而月球表層的氧氣多以化合物形式鎖在礦物中，傳統提取往往需要高溫與龐大能耗。
對此，研究團隊將模擬月壤暴露於半導體製程常見氣體所產生的電漿中，實驗確認電漿能與含氧礦物發生化學反應並釋放氧氣與含氧氣體，且不同月壤礦物的反應程度有所差異。
如此一來，借鏡半導體產業數十年累積的含氧材料電漿反應經驗，不僅能避免從零摸索，電漿製程本身也屬於乾式處理，有助減少太空運送與操作液體化學試劑的難題，並可在相對較低溫度下運作。
月球製氧多元路線
《英國廣播公司》報導，美國太空科技公司Blue Origin也在其太空計畫下發表「Air Pioneer」反應器，透過熔融月壤電解與電流作用高溫加熱月壤，釋放出礦物氧化物中的氧氣。該公司副總裁雷米亞斯指出，在月球表面每製造一公斤氧氣，就能減少從地球發射一公斤物資，這對建立永久基地與前往月球、火星及更遠處的太空運輸至關重要。
無論是借鏡半導體電漿的較低溫路線，或是高溫熔融電解技術，目前都在嘗試突破月壤氧氣提取的能源與效率門檻。未來隨著就地資源利用技術持續推進，這些方法也將成為人類在月球長期駐留與向外星拓展的重要基礎。
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