馬來西亞今天首度展開國家早期預警系統（MySiren）全國同步測試，透過手機發送警報訊息及警示聲響，盼提升水災、海嘯等災害及緊急事故的預警效率，保障生命及財產安全。這套系統預計今年底前具備正式運作條件。

馬來西亞國家新聞社（Bernama）等媒體報導，MySiren僅提供單向警報通知服務，不會從手機取得用戶個人資料，民眾接收警報也不必支付費用。

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）在官方網站指出，MySiren能協助民眾即時掌握災害資訊，並採取適當應變措施。

根據網站提供資訊，當水災、惡劣天氣、土石滑落、海嘯、重大火災、危險物質事故或公共安全事件等，對民眾生命及財產構成嚴重威脅時，獲授權的相關機構即可透過這套系統發布警報。

MySiren將警報分為6類，包括國家警報、極端警報、嚴重警報、失蹤人口警報、測試警報及演習警報。其中，國家警報及極端警報無法透過手機設定關閉。

MySiren採用「細胞通訊廣播系統」（Cell Broadcast System）技術，藉由4G及5G行動通訊網路，將警報同步傳送至受影響區域內的相容手機。民眾無須下載應用程式或註冊，即使通訊網路壅塞或行動數據流量用罄，仍可接收警報。

通訊及多媒體委員會也提醒防範假冒MySiren警報的詐騙訊息，官方警報不會要求民眾付款，或提供銀行資料、密碼及一次性驗證碼。

大馬媒體報導，今天的全國測試是系統正式運作前的準備工作，仍須完成必要測試及相關評估，並不代表這套系統已全面投入運作。