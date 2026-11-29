由維爾紐斯國際婦女協會主辦的年度耶誕慈善市集昨日登場，吸引逾40國使館、國際組織及學校共襄盛舉。駐立陶宛台灣代表處連續第3年受邀參與，以特色茶品及益智桌遊投入公益義賣，展現台灣關懷社會的心意。

駐立陶宛台灣代表處攤位今年準備多款台灣茶品，同時以台灣茶葉製作的ARBA氣泡茶作為義賣商品。這款由立陶宛業者推出的氣泡茶，開發時以來自世界各地的茶葉進行盲測評比，結果台灣茶葉脫穎而出、獲得最高評價，因此最終選用台灣烏龍茶與紅茶作為主要原料，也成為今年攤位一大亮點。

代表處今年也延續過去廣受歡迎的「奉茶」傳統，現場提供現泡台灣茶，邀請民眾透過品茶體驗認識台灣，吸引不少遊客駐足交流。

此外，今年義賣商品還包括由國立台灣師範大學教授與立陶宛學者共同研發的益智桌遊。這項產品結合科學、科技、工程、藝術及數學（STEAM）教育理念，希望透過寓教於樂方式推廣創新學習，也為慈善募款增添教育意涵。

駐立陶宛代表王雪虹表示，台灣代表處已是第3年參與國際耶誕慈善市集，過去2年代表處全體同仁都全力投入籌辦工作，也獲得不錯成果，但她強調，最重要的並非銷售成績，而是參與活動表達台灣的一份心意。

王雪虹說，希望讓立陶宛社會及各國使節團看見，台灣積極參與當地國際社群活動，並願意與各國一同投入慈善工作，為需要幫助的人盡一份力量。

維爾紐斯國際婦女協會（International Women's Association of Vilnius）自2003年以來舉行年度國際慈善耶誕市集，每年都吸引各國大使館共襄盛舉，已為立陶宛慈善機構累計募得超過150萬歐元（約新台幣5400萬元），是當地最具影響力的公益活動之一。

根據主辦單位，今年慈善市集所得將支持立陶宛各地多項公益計畫，服務對象涵蓋失親兒童、身心障礙者、長者及其他弱勢族群。