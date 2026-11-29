布魯塞爾每年最大的耶誕活動「冬日奇蹟」正式開始，同時進行布魯塞爾大廣場耶誕樹點燈儀式。今年活動適逢25週年，因此擴大舉辦，官方預估活動期間將吸引超過400萬名來自世界各地的遊客共襄盛舉。

布魯塞爾的「冬日奇蹟」嘉年華從2001年開始舉行，由布魯塞爾市政府將原本分散在市區內各自舉行的耶誕市集、慶祝活動與嘉年華整合並統籌，打造為一個貫穿市中心多個地點的大型冬季嘉年華盛宴。

如今，此活動已經成為布魯塞爾相當具指標性的耶誕節活動。

27日晚間，大批民眾聚集在布魯塞爾大廣場，欣賞耶誕樹點燈儀式與結合了巨型木偶、舞者與雜技演員的演出，正式宣告第25屆「冬日奇蹟」揭開序幕。根據官方資料，今年的耶誕樹高近20公尺，共使用近800件裝飾點綴。

為了慶祝活動走過1/4世紀，主辦單位今年規劃了多項全新亮點，其中最受矚目的是在藝術之丘打造耶誕村，讓遊客能在此俯瞰首都全景。這座新的園區也與市中心其他8大展區相呼應。

中央社記者實地走訪布魯塞爾大廣場等活動會場，許多遊客爭相跟耶誕樹等各式擺設拍照，現場也定時舉辦燈光秀。在耶誕市集則有不少攤販販售如熱紅酒、鬆餅等料理。此外，也有露天溜冰場供民眾體驗。

一名來自英國的觀光客史蒂芬告訴中央社記者，過去就曾聽聞布魯塞爾的耶誕市集活動相當有名，這次趁著旅遊實際感受，確實相當有趣、熱鬧。接下來幾天還會到不同的區域感受耶誕節的氣氛。

這項活動為布魯塞爾的旅宿、零售與娛樂產業帶來相當明顯的正面效益。為了慶祝「冬日奇蹟」25週年，布魯塞爾大廣場也將於12月11日舉辦大型的晚會。

據官方統計，今年的活動約240家攤商參與，從11月27日開幕，到2027年1月3日閉幕，預計將吸引超過400萬名遊客共襄盛舉。