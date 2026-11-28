越南曾被視為世界上執行死刑最多的國家之一，如今正在穩步減少死刑罪名。11月20日，越南國會通過修訂後的刑法，廢除販毒、強姦未滿16歲者、反人類罪等六項罪名的死刑。新法明年3月生效後，只有叛國、謀殺、恐怖主義和非法製造毒品四項罪名仍可判處死刑，相比1997年的44項死刑罪名，已大幅縮減。

就在一年多前，越南國會剛剛廢除了貪污、受賄、間諜罪和非法運輸毒品等八項罪名的死刑。新法還規定，對不再適用死刑的罪名，已判處的死刑將減為無期徒刑。

改革而非廢除：河內保留嚴懲之權

據越南通訊社報導，公安部長梁三光說，這些改動體現了人道主義考量和量刑相稱的需要，同時仍保持對犯罪的嚴厲態度。值得注意的是，與此同時，越南共產黨正在加大對政治異見和獨立公民社會的打壓。

澳大利亞格裡菲斯大學犯罪學講師梁海（音，Hai Luong）對德國之聲說，越南採取的是「保留但減少」的做法：「越南是在改革死刑，而不是廢除死刑。」他認為，國際上越來越多人認識到死刑幾乎沒有額外的威懾作用，而越南日益融入國際社會，也更有動力向國際標準靠攏。

歐盟一名發言人對德國之聲表示，歡迎越南「最近進一步減少可判處死刑的罪名」，稱這「顯示出越南願意考慮漸進式改革，先暫停執行死刑，最終廢除死刑」。

執行數據保密：改革成效難以評估

不過，越南的改革仍未達到國際人權標準，不涉及故意殺人的毒品犯罪仍可判處死刑。和中國政府一樣，越南當局把處決統計數據列為國家機密，國際特赦組織也無法提供可靠的年度數據。

香港城市大學法學副教授帕斯科（Daniel Pascoe）對德國之聲說，越南一方面繼續通過處決實現政治和公共安全目標，一方面「通過高調宣傳的『減少』式改革，來管理或者說粉飾其國際形象」。他還擔心，當局可能轉而以仍可判處死刑的製毒罪起訴更多嫌疑人。

東南亞：遠離死刑的趨勢參差不齊

柬埔寨、菲律賓和東帝汶已徹底廢除死刑，馬來西亞2023年廢除了強制性死刑，印度尼西亞今年生效的新刑法允許死刑犯在10年考驗期後減刑。但新加坡近年加大了死刑的使用，緬甸軍方則在2022年恢復執行死刑。

帕斯科說：「如果像越南這樣的一黨制國家都能縮小死刑的適用範圍，新加坡、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、寮國、汶萊和緬甸為什麼不能？」據國際特赦組織統計，2025年全球有17個國家執行了死刑，其中包括中國、沙烏地阿拉伯、葉門和美國。

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