一群菲律賓男子發布影片自稱受聘赴俄羅斯從事民事工作，抵達後卻被要求接受軍事訓練，甚至可能被派往俄烏戰場。菲律賓政府官員今天表示正跨部會協調救人，並提醒民眾慎防求職陷阱。

一段多名菲律賓男子身穿軍服、懇求政府協助援救回國的影片近日在社群媒體流傳。

影片中，多名男子輪流發言說，約有30名菲律賓人應聘到俄羅斯，原以為工作內容是清潔或興建掩體，但抵達後卻被要求接受軍事訓練，且被告知可能被送往戰場，希望菲律賓政府援救。

這群菲律賓人也希望政府儘速逮捕誘騙他們到俄羅斯的招募者，以免更多人受害。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天發表聲明說，國防部正與移工部（DMW）及其他相關政府機關協商處理此事，並呼籲菲律賓民眾高度警覺，慎防不法招募集團誘騙。

另一方面，菲律賓移工部傍晚也表示，正透過海外駐點與當地政府部門聯繫，以確認可能受害者的所在地及情況。

移工部並說，正持續蒐集證據，以對不法招募集團採取法律行動。此外，最近又有4名可能受害者在出境前往俄羅斯之前被攔阻，另有2名可疑招募者正接受調查。

菲律賓新聞媒體ABS-CBN今天引述一名受困俄羅斯菲男的妻子報導，丈夫是第6批被招募到俄羅斯的菲律賓人，26日傳送求救影片後即失去聯繫，手機可能已被收走。

報導指出，招募者承諾每月薪資18萬披索（約新台幣9萬3200元），派往陣地後另發40萬披索獎金，但告知只是在軍營擔任清潔工，而非戰鬥人員。

這並非第一次傳出菲律賓人被招募赴俄參戰的報導。今年8月，烏克蘭情報部門在臉書貼文宣布，1名來自馬尼拉的菲律賓人1月取得俄羅斯簽證，4月抵達莫斯科，簡單受訓後5月中旬被派赴頓巴斯（Donbas）戰場，當月底陣亡。菲律賓軍方當時表示會查證這個說法。