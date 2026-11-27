人工智慧（AI）能複製人的聲音與長相，芬蘭現行法律難以防止冒用。繼丹麥提出防制深偽法案後，芬蘭教育文化部昨日公布深偽研究報告，建議調整既有著作權法保護範圍，遏止AI冒用個人聲音與影像。

中央社記者在發表會現場採訪，芬蘭科學與文化部長塔爾維蒂耶（Mari-Leena Talvitie）在會中說明，深偽問題固然首先衝擊創意產業的生計，實則牽動每位公民，甚至已出現深偽霸凌青少年的案例。

她坦言，現行規範分散，實務難以適用，「即使在數位環境中，每個人也都應有權掌握自己的聲音、影像與專業能力」。

相較丹麥探索以著作權保障個人身分特徵，芬蘭研究則著重調整既有制度。

深偽因應報告作者赫爾辛基大學（University ofHelsinki）法學教授艾倫（Anette Alén）與研究員馬蒂拉（Tuomas Mattila）指出，著作權保障的是「創作成果」，個人聲音與相貌不在涵蓋範圍內。

芬蘭國家廣播公司（Yle）同日揭露，抖音（TikTok）出現讓已故歌手塔皮奧（Kari Tapio）翻唱歐洲歌唱大賽曲目以及歌手庫（Kaija Koo）演唱未發表歌曲的AI帳號；Spotify也有冒名發布的AI樂曲，創作者卻難以制止。

假冒亂象也延燒至新聞界。Yle負責推動AI應用的主管米拉里（Tove Mylläri）指出，社群平台屢見冒充Yle記者的偽造影片，「每一支這樣的影片，都在侵蝕我們建立一百年的信任」，且影片常在媒體反應前便擴散甚至消失，讓社群平台得以否認問題。

因此，Yle安排新聞團隊親自試用工具以掌握風險。米拉里強調，使用AI處理他人聲音或影像，須取得自願同意、限定範圍並給予相稱酬勞。

演藝人員同樣憂心生計。芬蘭演員工會執行長庫西科（Elina Kuusikko）表示，演員按拍攝天數領取酬勞，工作遭AI取代便失去收入，且「合約只約束締約雙方，無法防止第三方未經授權使用」，過世藝人更毫無保障，呼籲儘速立法。

庫西科也主張，授權契約應有明確期限，若個人在年輕時因疏失或迫於困境而讓渡人格權，日後應有權撤回授權。

為填補漏洞，深偽因應報告建議，擴大著作權法「名稱保護」條款至作者影像與聲音，避免AI複製品與本尊混淆；並修改「經典保護」條款，禁止侵害文化利益的偽造內容，防止已故演員遭AI安排新角色。

但若賦予全民「外貌與聲音著作權」，報告認為，表演者的身分界定將有困難，且易使電玩開發等創作無意間侵權。

即使歐盟人工智慧法已要求揭露深偽內容，實際執法仍充滿變數。負責監督歐盟AI法規的芬蘭交通與通訊署（Traficom）資料經濟部門代表里科寧（JarmoRiikonen）在座談中提醒，標示本身並未判定內容真偽，加上平台與相關業者多在海外運作，主管機關鞭長莫及。

面對擁有龐大法律團隊的科技平台，調查程序動輒耗時數年，里科寧形容，執法單位「宛如在與巨人搏鬥」。