法國瑪麗皇后擁有的1只製於18世紀末的罕見女性乳房造型瓷杯，今天以290萬歐元（約新台幣1億500萬元）拍賣成交，創下法國塞夫爾（Sèvres）瓷廠作品拍賣價紀錄，且高於預估。

法新社報導，這件俗稱「乳頭碗」（jatte-teton）的瓷器正下方燒成泛粉色乳頭形狀，原有4件，是法國前國王路易十六（Louis XVI）訂製供其愛妻瑪麗．安托瓦內特（Marie-Antoinette）在巴黎西南方的蘭保葉（Rambouillet）王室行宮乳品坊使用。

之前長達2世紀，外界以為這件大師級工藝品已失蹤，直到有人意外在巴黎的梅耶藝廊（MeyerGallery）藏品清冊中發現其蹤跡。

這場拍賣會主辦方之一、法國巴黎的德魯奧拍賣場（Hôtel Drouot）原估成交價介於100萬至200萬歐元，最終價格創下法國知名塞夫爾瓷器的拍賣紀錄。其未透露得標者身分。

德魯奧拍賣場與另一主辦方、法國的古多貝加利拍賣行（Coutau-Bégarie）均決定，將把部分拍賣所得捐給乳癌慈善組織「粉紅絲帶」（Pink Ribbon）。

法國瑪麗皇后擁有的1只製於18世紀末的罕見女性乳房造型瓷杯，今天以290萬歐元（約新台幣1億500萬元）拍賣成交，創下法國塞夫爾（Sèvres）瓷廠作品拍賣價紀錄，且高於預估。 法新社