聯合國糧食機構今天警告，未來6個月內，全球16個主要位於非洲的地區飢荒問題將進一步惡化。持續不斷的衝突使蘇丹、葉門等國原本就已十分嚴峻的糧食困境雪上加霜。

法新社報導，聯合國糧農組織（FAO）與世界糧食計劃署（WFP）在聯合報告中指出，全球糧食不安全急遽惡化的主要原因是武裝衝突與暴力事件，此外，包括聖嬰現象在內的極端氣候事件也是另一項成因。

總部位於羅馬的聯合國糧食機構在針對2026年12月至2027年5月期間全球16個「飢餓高風險區」發布的預警中，將蘇丹、南蘇丹、索馬利亞、奈及利亞北部及葉門列為最令人憂心的地區。

報告指出，包括北達佛（North Darfur）在內的蘇丹部分地區以及南蘇丹，仍存在「可能發生」饑荒的風險。

飢餓情況惡化的風險升高之際，全球「政治暴力事件」也持續增加，較去年同期攀升逾15%。 近幾個月已造成「令人憂心的流離失所情況」，其中以南蘇丹和葉門尤為嚴重。

在風險最高的5個國家中，這些國家自2022年以來一再被列入飢餓高風險區名單。2022年至2025年間，這些國家獲得的人道援助金額減少近2/3，從51億美元降至20億美元。

聯合國糧農組織和世界糧食計劃署在報告中寫道：「儘管衝突、經濟衝擊、極端氣候及援助管道受阻，仍是造成這些危機的主要因素，但人道援助資源減少，已削弱維持既有成果及緩解情況惡化的能力。」

過去的人道援助雖曾有助於避免飢荒爆發，但報告指出：「這些成果顯得相當脆弱且難以持久：包括飢荒風險在內的嚴重糧食不安全危機，在短短幾年內便再度出現。」