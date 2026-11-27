越南台校越華國際學校26日與日本國際教育體系簽署MOU，串聯台、日、越三方交流。越華將華文課程系統性導入日本國際學校海陽校區中學體系，打破傳統選修或短期模式，為在越南的台灣華語教育國際化寫下里程碑。

台灣華文教育實力在海外展現影響力，越華國際學校與日本國際教育體系26日簽署合作備忘錄（MOU），展開長期教育合作。

這場在越南促成的跨國結盟，串聯台灣、日本與越南三方民間教育交流，打破過去華語教學多停留在「選修」或「短期交流」的傳統框架。

透過合作辦忘錄，越華國際學校深耕多年的華文課程將系統性地導入日本國際學校海陽校區的中學核心體系，為在越南的台灣華文教育國際化寫下新篇章。

駐越南代表劉世忠到場參與簽約儀式，並在致詞時用日文及越南文向現場賓客致意。

他表示，學習華語已經成為全球趨勢之一，即使是日本國際學校或英國國際學校，也都非常渴望能夠為自己的學生開設華語課程。

「推動華語教育及教師培訓，正是這份合作備忘錄的核心內容；透過此次雙方的合作，以及這份合作備忘錄的簽署，兩校未來的發展將擁有無限的可能。」

越華國際學校董事長謝明輝致詞時說道，在今年9月接待日本國際學校的教育夥伴時發現，儘管彼此擁有不同的教育傳統，卻對未來的教育發展抱持著共同的願景與期許。

雙方因此朝著共同願景邁出重要的一步，「共同探索中文教育、課程發展、教師專業交流及學生學習等各方面的合作機會」，為師生創造更多學習發展機會，並為越南社會增加貢獻。

2019年成立的越華國際學校是位於越南平陽省的台灣體系國際學校，由當地台商與教育界人士共同籌設，營造中、英及越南文三語環境，提供在越台商子女及當地與國際學生兼具台灣底蘊與國際視野的學習環境。

透過合作，越華國際學校的角色從過去的「華文教育第一線實踐者」轉變為海外國際學校的「課程、教學資源與專業經驗提供者」。

未來，日本國際學校將以越華既有的課程架構與教材為基礎，在海陽校區的中學部建立起一套完整的華文教育模式，讓台灣華文教育的軟實力得以在異國校園生根發芽，產生更強大的教育能量。

越華國際學校董事長謝明輝表示，過去海外推廣華文教育，往往依賴設立語言中心、外派教師或舉辦短期文化體驗營，較難深入他國的正規學制。

此次兩校聯手，開創海外台校與國際學校間「校際課程系統性導入」先例，不僅讓華文學習成為日本國際學校中學生日常正規課程的一部分，更為台灣教育資源在海外的拓展與輸出提供創新模式。

除了核心課程的對接，雙方也規劃了全方位的互動藍圖。未來兩校將透過學生實體互訪、線上共學、跨校學習專案以及文化體驗活動，讓孩子們在真實的跨文化情境中自然運用語言。

同時，兩校教師也將展開專業發展與教學資源共享，讓教學相長的火花在台、日、越三方教育體系之間持續激盪。

謝明輝告訴中央社，越華國際學校與日本國際學校備忘錄的簽署，是兩校合作的起點，也是台灣華文教育走向世界的重要一步。透過教育與文化的深度連結，三方期盼能為年輕世代搭建起相互理解與信任的橋梁，共同培育出兼具多語言能力、國際視野與跨文化素養的未來人才。