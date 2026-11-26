2006年在台灣發起的「耶誕心願樹」公益活動，今年首度走進馬來西亞，由弱勢學童把心願寫在卡片上並掛到心願樹，再由師生認領卡片、準備禮物。一名曾穿著破損的鞋子走路上學、還獲頒全勤獎的女學童，在卡片上寫下耶誕心願，希望收到「一雙新鞋」。

馬來西亞新紀元大學學院今天舉行「樹在聽願，愛在開花」啟動儀式，由吉隆坡5所國民型華文小學（SJKC）的弱勢學童寫下自己想收到的禮物。捐贈儀式預定於12月16日舉行。

新紀元大學學院幼兒教育系主任胥嘉芳表示，心願樹活動源自台灣，已推廣21年，協助超過3萬名孩童。這次在馬來西亞共掛出100張心願卡，希望讓更多人參與，一起回應孩子的心願。

增江北區華文小學（SJKC Jinjang Utara）副校長蔡秀清在啟動儀式上說，校內有20名學生寫下心願卡，其中一名家境清寒的女學童讓她印象深刻。這名學童曾在下雨時穿著破損的鞋子走路到校，每天堅持上學，上週還獲頒全勤獎。

蔡秀清說，活動關注的是家庭經濟較清寒、在生活及學習上確實有需要的學童。一份學習用品可能就是學童的心願，收到禮物也是一份鼓勵。她希望家庭經濟條件不會成為求學及成長的阻礙，學童的努力和夢想都能受到重視。

育南國民型華文小學（SJKC Yoke Nam）校長朱袖瑂表示，樹木的成長需要陽光、雨水和土壤，學童的成長同樣需要愛、關懷、理解與陪伴。每個學童的心中都有一個微小的願望，或許是一個簡單的玩具，也許是對未來滿懷憧憬，或是希望得到鼓勵與關懷。

她強調，教育不只是知識的傳授，更是影響生命的過程。身為教育工作者，不僅要關注孩子們的學業成績，也要學會聆聽。希望這次活動成為台馬公益交流的起點，未來有更多學校和學童參與。

馬來西亞統計局資料顯示，2024年全國有5.1%的家庭生活在絕對貧窮線以下，約每20戶就有1戶。

為減輕家庭的就學開銷，大馬教育部今年提供馬幣150令吉（約新台幣1200元）的開學補助，發放對象涵蓋小學一年級至中六（Form 6 / Tingkatan 6）的每名學生，協助家長購買制服、鞋子及文具。另設清寒學生信託基金，符合資格的小學生可獲馬幣100令吉的一般就學補助。