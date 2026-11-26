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泰國曼谷煉油廠爆炸9傷3人命危 事故原因調查中
泰國當局表示，位於首都曼谷東區的一座煉油廠今天發生爆炸，造成9人受傷，其中3人傷勢危急。當局表示，爆炸發生原因目前仍在調查中。
法新社報導，曼谷市政府營運的「四面佛急診醫療中心」（Erawan Emergency Medical Centre）通報9人受傷，其中3人傷勢危急，與先前的初步評估有所不同。
現場爆炸威力強大，連數公里外的門窗都為之震動，爆炸地點上方竄出火柱，濃濃黑煙直衝天際。
曼谷市當局發送手機警報，呼籲民眾避開該區域。
泰國能源部長艾卡納（Akanat Promphan）親赴現場視察。他表示，爆炸地點位於曼谷東區的佛拉卡隆（Phra Khanong），同時也是住宅區，引發外界擔憂。
但他向記者表示，火勢似乎是從蒸餾塔竄出，「距離油庫至少100公尺」，因此減輕了損害。
泰國能源集團邦乍公司（Bangchak Corporation）表示，已在30分鐘內控制火勢。該公司在聲明中表示指出，事故原因仍在調查中。
這座煉油廠2012年7月曾發生爆炸並引發大火，但未傳出人員傷亡；當時該廠隸屬於「邦乍石油」（Bangchak Petroleum），該公司後來更名為邦乍公司。
2012年爆炸事件曾引發外界質疑，為何如此龐大的煉油設施會設在住宅區附近。
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