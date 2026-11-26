英國最大連鎖書店水石（Waterstones）今天公布年度好書得獎名單，由台灣作家楊双子創作、作家譯者金翎翻譯為英文的「臺灣漫遊錄」獲選為「年度最佳虛構小說」，創台灣文學和Waterstones年度好書評選首例。

水石書店於10月底發布年度好書決選名單，總計20部作品。年度好書的入圍和得獎作品均由水石旗下書商和書店店員票選，除了選出一部「年度好書」（Book of the Year），也另外選出「年度最佳虛構小說」（Fiction Book of the Year）以及「年度最佳童書」（Children’s Book of the Year）。

水石書店圖書業務負責人卡瓦留（Bea Carvalho）表示，「臺灣漫遊錄」是一部美妙得令人回味無窮的小說，偽裝成被重新發掘的經典，同時是苦甜交織的愛情故事，機鋒處處，並帶給讀者滿滿驚奇。

儘管充滿令人垂涎三尺的台灣美味，卡瓦留認為，這不妨礙「臺灣漫遊錄」深刻且發人深省的內涵在作品的文學盛宴散席後，依然餘韻悠長、縈繞讀者心思。

卡瓦留並特別著墨作品翻譯與文本設計巧思，形容「臺灣漫遊錄」是「對翻譯藝術的深情頌歌」、「對語言和傳承的深刻探究與洞察」，且是「饒富趣味、有層層疊疊覆寫敘事的文本，檢視台灣的殖民歷史」。

卡瓦留指出，「這是一部值得讓有不同品味偏好的讀者細細品賞的小說」。

2026年水石「年度好書」由出身美國的著名調查記者、作家基夫（Patrick Radden Keefe）撰寫的非虛構作品London Falling（暫譯：倫敦之墜）。

London Falling追查2019年一名19歲男性從倫敦一處奢華公寓墜樓身亡的幕後故事，包括死者生前如何假冒為「俄羅斯巨富寡頭之子」，深陷「髒錢」、詐術與犯罪的地下世界。作品並剖析倫敦「上流世界」華麗表象下的暗黑金流與錢、權爭奪，是2026年國際暢銷書之一。

水石書店表示，「年度好書」、「年度最佳童書」和「年度最佳虛構小說」將得到旗下各書店和書商的「全力支持」，涵蓋實體和網路行銷。

水石書店向中央社透露，歷年有多部獲年度好書肯定的作品，在耶誕促銷季衝上英國書市熱銷排行榜第一名，顯示書店推薦書單的影響力。

「臺灣漫遊錄」今年5月在英國贏得英語世界重量級國際文學獎項「國際布克獎」（International BookerPrize），創台灣文學首例，也是首次有譯自台灣華語（Taiwanese Mandarin）的文學作品拿下「國際布克獎」。

「國際布克獎」獎勵虛構文學創作，參加評選的作品必須是翻譯為英文，並在英國或愛爾蘭出版的長篇小說或短篇選集。為凸顯翻譯專業的重要性，「國際布克獎」獎金由作者和譯者平分。

據統計，自2016年舉辦第1屆以來，迄今總計有5位曾入圍或贏得「國際布克獎」的作家，後來成為「諾貝爾文學獎」得主。

今年7月，「國際布克獎」宣布自2027年起獎金翻倍，將高達10萬英鎊（近新台幣432萬元），同樣由作者和譯者均分。發布相關消息時，獎項主辦基金會曾特別以「臺灣漫遊錄」為例，說明「國際布克獎」的影響力。

「國際布克獎」常態與水石書店合作，舉辦「國際布克獎」相關推廣活動。

水石是英國規模最大的專業連鎖書店，在英國、愛爾蘭和歐洲大陸部分城市總計有超過300家書店。