日本橫濱市商業設施「橫濱皇后廣場」昨天開始展出一棵高約4公尺、掛有1038個玩偶的耶誕樹，並獲認定為「耶誕樹上布偶裝飾數量最多」之金氏世界紀錄。

共同社報導，這顆耶誕樹將展出至12月3日，樹上掛滿大小約11公分、仿照動漫角色等製作的絨毛玩偶。

昨天舉行的活動中，日本搞笑組合Gerardon以及女演員本田望結身穿耶誕服裝登場。

掛上最後一個布偶後，金氏世界紀錄官方認證員宣布達成紀錄，現場響起一片掌聲。

本田望結笑著說：「我還是第一次看到耶誕樹上掛了這麼多玩偶。」