美國密西西比州外海周二下午發生重大空難，一架載有兩家庭共六名親屬的小型飛機，在霍恩島（Horn Island）附近墜海，機上人員全數罹難。這群親友原定結束釣魚之旅，返回佛羅里達州邁爾斯堡與家人共度感恩節，未料卻在佳節前夕遭遇死劫。

根據CNN報導，家屬發布聯合聲明證實罹難者身分，包括擔任機師的50歲男子史托克斯（Brent Stokes）及其16歲兒子，以及史托克斯的43歲妹妹諾克斯（Arlyn Knox）、同齡妹夫，與兩名分別為12歲和10歲的幼子。家屬悲痛表示，他們在從事自己熱愛的活動時離世，面對難以言喻的傷痛，親友將緊記他們生前留下的愛，永遠懷念他們。

根據航班追蹤網站「Flightradar24」數據，這架賽斯納210（Cessna Centurion 210）小飛機從紐奧良起飛約30分鐘後，在密西西比州帕斯卡古拉以南、約8,800英尺（約2700公尺）高空突然急遽俯衝，以每分鐘18,000英尺（約5500公尺）、時速逾200英里（320公里）的驚人速度墜向海面，訊號於下午3時30分左右中斷。

美國聯邦航空總署（FAA）於該機失聯後通報海岸防衛隊，搜救行動歷時約四小時，最終由密西西比州海洋資源部潛水員在機身殘骸內尋獲全部六具遺體。海岸防衛隊對這起心碎結果表達深切哀悼，目前全案已交由美國國家運輸安全委員會（NTSB）主導調查，FAA也將協助釐清墜機原因。