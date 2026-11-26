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全球首批傳奇超模「薇魯希卡」柏林辭世 享壽87歲
以高䠷身形與大膽姿態定義時代的德國傳奇超模「薇魯希卡」（Veruschka），周二在柏林辭世，享壽87歲。其姐姐的品牌官網證實噩耗，聲明讚揚這位「全球偶像」在1960至70年代深刻形塑了時尚、藝術與攝影界。
根據CNN報導，本名蕾恩多夫（Vera von Lehndorff）的她1939年出生，童年籠罩在二戰陰影下，父親更因參與1944年刺殺希特勒行動遭處決。她20歲在佛羅倫斯被攝影師發掘，憑藉超過180公分的高䠷身材與充滿戲劇張力的肢體表現，打破傳統模特兒框架，不僅躍升全球最高身價超模，更十餘度登上《Vogue》封面。
巔峰時期，她是聖羅蘭、范倫鐵諾與卡爾拉格斐的靈感謬思，更曾與攝影大師阿維頓（Richard Avedon）赴日耗資百萬美元拍攝時尚史上最昂貴的大片，並曾參演《春光乍洩》與《007首部曲：皇家夜總會》等電影。1970年代她淡出主流伸展台轉型藝術家，曾坦言不想成為「毫無意義的物件」，一生追求「絕對的自由」。
死訊傳出後各界紛紛致哀，《超級名模生死鬥》評審巴克（Nigel Barker）盛讚她革新了時尚攝影；前伴侶、攝影師魯巴特利（Franco Rubartelli）則感傷表示，兩人失聯逾半世紀後近期才剛重逢，命運卻再次將門關上。
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