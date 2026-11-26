2026年環球小姐（Miss Universe）總決賽周二在波多黎各首府聖胡安落幕，由地主佳麗、27歲的社工巴雷托（Jennifer Barreto）擊敗115名對手奪下后冠。這不僅是波多黎各歷來第六座環球小姐冠軍，更寫下歷史新頁——自官方三年前解除已婚與生育禁令以來，巴雷托成為賽史首位已婚且為人母的冠軍得主。

根據CNN報導，本屆決賽堪稱拉丁美洲佳麗的天下，亞軍與季軍分別由多明尼加與委內瑞拉代表拿下。在關鍵的機智問答環節中，被問及面對人工智慧（AI）浪潮，人類絕不能失去的價值為何，巴雷托以西班牙語從容回應，強調應負責任地使用AI，並指出「價值體現在言行一致，特別是在堅守原則變得困難的時候」，精彩表現贏得評審青睞。

儘管決賽順利落幕，但這場全球最大選美盛事過去一年卻風波不斷，導致參賽人數大幅縮水。尼泊爾及五個非洲國家因美國簽證受阻被迫退賽；此外，主辦單位與泰國商業大亨納瓦特（Nawat Itsaragrisil）爆發合約糾紛，更導致泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼及寮國等六個東南亞國家全數缺席。

此外，去年爆發的「作票與內定」醜聞陰影仍未散去，不僅曾引發法國原主辦方退賽抗議，本屆評審團更直到決賽前一天才公布，且已連續三年沒有獨立審計機構介入計票，讓外界對評選透明度的質疑持續延燒。