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已知7傷4命危！泰國曼谷油庫爆炸起火 當局稱已控制火勢
泰國首都曼谷今天發生煉油廠內油庫爆炸事件，造成7人受傷，其中4人傷勢危急。
法新社報導，市府公營的「四面佛急診醫療中心」（Erawan Emergency Medical Centre）指出，這起爆炸發生在曼谷市東區，造成4名「紅色」危急傷患及3名傷勢較輕的「黃色」傷患。
綜合民族報（The Nation）等泰國媒體報導，當局今天下午2時51分接獲油庫起火通報，民眾上傳至社群媒體的影片顯示，煉油廠內的油庫爆炸後，火苗與濃煙直衝天際。
警方呼籲附近居民立即撤離，消防及救援人員已趕往現場。
報導說，曼谷市政府已控制火勢，請民眾避開受影響區域。
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