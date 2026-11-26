2027年國際園藝博覽會（GREEN×EXPO 2027）將於明年3月在日本橫濱市登場，主辦單位在開幕倒數之際舉行媒體視察活動，首度公開由知名建築師隈研吾監修的主題館「NEKKO」，一大亮點為展出2011年東日本大震災「奇蹟一本松」的樹根，並介紹占地2.5公頃的日本政府苑。

博覽會會場電力、供水等基礎設施工程已大致完成，預計12月上旬開始種植花卉，明年2月至3月開幕前將迎來植栽工程高峰。

● 花卉、園藝結合尖端科技 展現人與自然連結

2027年國際園藝博覽會協會會長筒井義信視察會場後表示，親眼確認各項準備工作正朝明年3月開幕穩步推進，令他深感振奮。象徵博覽會的主題館「NEKKO（ねっこ，根）」已經成形，並著手進行內裝及展示工程，日本政府苑的木造建築、戶外造園及植栽工程也順利推進，橫濱市、神奈川縣及各企業的展出設施也陸續成形。

筒井表示，透過實地視察，切身感受到博覽會的規模，也更加具體地體會到花卉與綠意所帶來的魅力，以及人與自然之間連結的重要性。

他指出，博覽會除了展示花卉與園藝，也將呈現飲食、農業的魅力，以及日本引以為傲的尖端綠色科技，希望讓國內外從孩童到成人的各年齡層民眾，都能在享受博覽會的同時親身體驗。他將持續與相關單位密切合作，為明年3月開幕做好萬全準備。

● 隈研吾打造木造主題館 奇蹟「一本松」樹根成亮點

GREEN×EXPO協會推進戰略室長脇坂隆一介紹，博覽會會場大致分為北區及南區，兩區透過集中配置主要展覽設施的「主題區」相連。北區以國際展區及企業展出設施為主，南區則利用當地豐富的自然環境，集中展示日本園藝文化、政府及地方自治體的庭園。

主題館「NEKKO」由日本知名建築師隈研吾負責設計監修，採用直交集成板（CLT）打造宛如植物生長般的木造建築，木構件由下往上逐漸變細，並透過不同角度的組合及縫隙引入自然光。

主題館以「以植物為中心，所有生命彼此相連」為核心理念，從自然科學角度介紹植物與土壤微生物、昆蟲及人類之間的關係，並結合實體展品、數位影像及光雕投影等技術，讓參觀者體驗植物世界的奧妙。

其中一大亮點，是將展出2011年東日本大震災的象徵「奇蹟一本松」的樹根。當年海嘯沖毀岩手縣陸前高田市高田松原約7萬棵松樹，僅剩一棵屹立不倒。協會將借展保存至今的樹根，並透過數位技術呈現植物根部的功能，以及與其他生物交流的方式。

● 建築資材橫跨3屆世博 重現日本江戶園藝文化

室內展覽設施HANAMEGURI（はなめぐり）重複利用曾於杜拜世博日本館及去年大阪關西世博使用的白色幾何造型外牆。這座由日本建築師永山祐子設計的外牆，將配合園藝博覽會的綠色環境重新構築，橫跨3屆國際博覽會，展現建築資材循環利用的理念。

同樣由隈研吾負責設計監修的園藝文化館，則採用日本傳統木造建築工法，設有草坪屋頂。相較於主題館從自然科學角度介紹植物，園藝文化館將從歷史及人文角度，重現江戶時代從將軍、大名（地方領主）到一般庶民皆熱衷園藝的盛況，呈現日本園藝文化的發展與精髓。

● 日本政府苑打造令和庭園 皇室珍藏盆栽首度公開

位於會場南區的日本政府苑占地2.5公頃，是此次博覽會面積最大的單一展區。由於博覽會所在地舊上瀨谷通信設施為泉川的源頭所在地，為兼顧自然環境保護，建築特別分為東西兩棟，並採用高床式結構及連通走廊，避免阻礙自然水流。

日本政府苑內規劃「令和日本庭園」，將利用雨水循環形成水景，種植日本原生植物及14種櫻花，結合傳統造園技術與當代環境保育理念，提升生物多樣性。日本政府苑也將展示日本傳統花道、衣食住文化、智慧農業技術，以及面對氣候變遷、生態系統劣化等全球環境挑戰的相關對策。

此外，日本宮內廳將提供3件珍藏盆栽，在博覽會期間每兩個月輪替展出。脇坂透露，首件展出的盆栽樹齡約390年，曾於大阪世博展出，另外兩件珍藏則從未對外展出，將藉此次園藝博覽會首度公開亮相。

針對整體工程進度，脇坂表示，由於會場工程包含協會負責的基礎建設及各參展單位自行負責的工程，難以提出統一的完工比例。不過，會場內電力、供水等基礎設施已大致完成，接下來將以道路鋪設及造園工程為主。