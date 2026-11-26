有錢竟也租不到房！日本一名29歲就達到年薪1億日圓（約新台幣2,000萬元）的海外銀行菁英，因捲入利率操縱案失去工作，被迫帶著妻小返回日本，借住父母家中。為了讓女兒順利就學，他四處尋找租屋處，甚至提出一次付清5年房租的條件，卻仍遭拒絕。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，本村哲也畢業於早稻田大學，曾任職日本長期信用銀行，後被荷蘭合作銀行（Rabobank）挖角，29歲時年薪便突破1億日圓，之後更成為東京分行主管，負責規模達3兆日圓（約新台幣6,000億元）的債券投資業務。

然而，2014年本村因涉嫌操縱倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）遭美國司法部起訴，職涯就此中斷。他帶著家人匆忙從新加坡返回日本，一家4口暫住在東京八王子市的老家，由於未能辦理住民登記，就連當時就讀小學一年級的女兒也無法上學。

本村回憶，當時律師提醒他的銀行帳戶可能遭到凍結，建議將存款全數領出。由於ATM每天都有提款上限，他只能天天跑銀行提領退職金，再將現金裝進行李箱。昔日年薪上億日圓的銀行主管，如今卻沒有任何收入來源，妻子問他一家人今後該怎麼辦，他也無法回答。

2014年2月14日是大女兒7歲生日，當天東京八王子下起大雪，本村望著窗外，想到女兒才在新加坡交到許多朋友，卻因自己的緣故被迫離開，內心滿是愧疚。

為了讓女兒趕上4月開學，本村開始在東京都內尋找租屋處，卻因無業身分屢遭房仲拒絕。好不容易找到一間心儀的房子，租期為5年，他甚至提出一次付清5年房租的條件，仍無法順利租下。最後，他只能在收入及前途未明的情況下，直接買下一間房子。

經歷失業、舉家返日等一連串風波後，本村逐漸走出人生低谷，轉型為企業家及投資人，事業版圖涵蓋不動產投資、太陽能發電廠買賣及香檳進口等領域。至於他始終否認的利率操縱指控，據《THE GOLD ONLINE》報導，美國司法部於2023年撤回起訴，這場長達近10年的司法風波終於落幕。