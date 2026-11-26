美國波士頓一名薩爾瓦多籍男子日前才因刮中100萬美元（約3200萬新台幣）樂透大獎，手捧巨型支票開心合照，不料好運轉瞬即逝。美國移民及海關執法局（ICE）周二在東波士頓將他逮捕，指其非法滯留美國逾十年，目前已被拘留並等待遣返。

根據CNN報導，這名男子名為莫拉萊斯（Ariel Velasquez-Morales），他在東波士頓一家當地商店花費10美元購買刮刮樂，幸運贏得大獎，分期可領全額的稅前100萬美元獎金，他則選擇一次性領取金額打折的稅前65萬美元（約2100萬新台幣）現金。

麻州彩券中心上周末才在社群媒體分享他的中獎喜訊，引來大批網友祝福，未料幾天後他便在同個社區落網。ICE公共事務助理主任博克（Micah Bock）在聲明中直言：「看來他的好運用完了。」不過，ICE拒絕透露逮捕行動是否因公開中獎消息而起，也未說明其拘留地點。

根據ICE說法，莫拉萊斯早於2013年從德州非法入境，雖於2014年遭移民法官下令驅逐，但他仍持續滯留美國。此案也反映出川普總統第二任期以來，將移民執法重心轉向美國內陸的強硬作風；截至2026年7月，ICE拘留人數已逼近6.6萬人，較川普上任初期大增近七成。儘管共和黨在期中選舉失利後，川普曾公開質疑執法手段是否過於強硬，但相關政策是否調整仍有待觀察。

依麻州樂透規定，購彩者無須具備合法居留身分，只要年滿21歲且購買時身在州內即可參與。部分大獎可選擇一次性現金，但通常獎金會打折領取，如選擇分期年金則可總額領取。至於莫拉萊斯遭逮捕後，這筆鉅額獎金最終將如何處理，目前仍不明朗。