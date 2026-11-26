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野生動物逃竄、居民避難 澳洲弗林德島野火燒毀民宅
澳洲緊急服務部門今天指出，野火已吞噬澳洲東南部外海的弗林德島逾1成面積，迫使道路封閉、野生動物逃竄並燒毀多棟民宅。
法新社報導，消防人員正致力控制弗林德島（Flinders）北部的火勢。該島位於塔斯馬尼亞島（Tasmania）東北方50多公里處，距離澳洲本土將近150公里。
塔斯馬尼亞消防局（Tasmania Fire Service）官員透過聲明表示，面對火焰高達10公尺的火線，當地居民正就地避難。
這名官員說，大火已造成6棟建築受損或全毀，當局並已出動6架直升機協助滅火。
當地野生動物也被目擊紛紛逃離火場。
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