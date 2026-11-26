已故天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世一年半，其生前橫跨逾30年的私人日記在獲現任教宗良十四世（Pope Leo XIV）批准後，於24日在全球發行。這本全書共160頁的新書「教宗方濟各的私人日記」（The Private Diary of Pope Francis），由方濟各生前親信、梵蒂岡教義部部長費南德斯（Víctor Manuel Fernández）樞機主教負責摘錄、編排及解說，首度披露這位已故教宗鮮為人知的內心掙扎，包括他自述受到魔鬼誘惑、一生曾三度目睹魔鬼、親見「地獄之門」，讓他嚇得拿起玫瑰念珠當武器，並深刻反思在2018年處理智利神職人員性侵醜聞時的嚴重誤判。

2026-11-26 14:26