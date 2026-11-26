日本一名52歲男子遭公司裁員，求職期間屢屢碰壁，履歷、面試都未能過關。然而，他並未急著考取證照或提升專業技能，而是花了近25萬日圓（約新台幣5萬元）改造外貌，最終順利重返職場，獲得一份年薪約500萬日圓（約新台幣100萬元）的工作。

據日媒《PRESIDENT Online》報導，日本52歲男子落合貴博（化名）大學畢業後便進入食品批發商社擔任業務，不料新冠疫情重創餐飲業，加上日圓貶值、公司獲利受到擠壓，薪資較高的他因此成為裁員對象。

後來，落合透過就業服務機構及民間獵頭公司尋找工作，卻遲遲沒有好消息，不是履歷遭刷掉，就是面試後沒有下文。直到一次參加親戚的葬禮，姊姊指出他的長相雖然親切，卻不像能夠帶領團隊的人，表兄弟也直言他的身材過於肥胖，加上雙眼下方的黑眼圈，看起來精神不佳。

當時落合身高170公分、體重85公斤，腰圍達98公分。他將親戚的話轉述給家人，沒想到女兒也認同這番說法，認為父親的體態容易讓人聯想到生活習慣不佳，黑框眼鏡也顯得老氣，整個人看起來比實際年齡更老。兒子則告訴他，有些大學生甚至會在求職前接受微整形，改善自己的外貌。

落合決定著手改造自己，不僅透過醫美改善黑眼圈及臉頰鬆弛問題，還接受牙齒美白、使用生髮產品，換上無框眼鏡及較顯年輕的西裝、領帶。此外，他也減少糖類及脂肪攝取，定期到運動中心進行重量訓練，短短2個月便瘦了7公斤。這些開銷合計近25萬日圓（約新台幣5萬元）。

完成外貌改造3個月後，落合順利獲得食品批發同業的錄取通知，雖然新公司的規模較小，薪資也比過去少了3成，但仍能運用多年累積的工作經驗及人脈。對於失業近8個月、只能依靠失業給付度日的他而言，能夠重新工作、賺錢養家，已經是一件值得高興的事。