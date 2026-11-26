英國80年代新浪潮傳奇樂團「杜蘭杜蘭」（Duran Duran）創始吉他手安迪泰勒（Andy Taylor），周一在家人陪伴下於家中安詳離世，享壽65歲。樂團官方Instagram證實此噩耗，主唱賽門勒邦（Simon Le Bon）悲痛表示，心中留下一個「永遠無法填補的安迪泰勒形狀的缺口」，將會永遠懷念與愛著他。

根據CNN報導，泰勒於1980年透過音樂雜誌廣告加入杜蘭杜蘭，以精湛的搖滾吉他技巧，為樂團融合合成器流行（Synth-pop）與搖滾的獨特曲風注入靈魂，打造出〈Rio〉、〈Hungry Like the Wolf〉及英美冠軍單曲〈The Reflex〉等經典。1986年他因不堪巡演壓力離團，轉任個人歌手與音樂製作人，曾與洛史都華（Rod Stewart）等巨星合作；2001年雖一度回歸，但為陪伴家人於2006年再度退出。

泰勒早在2018年確診第四期轉移性攝護腺癌，並於2022年公開病情。他雖因持續接受治療，遺憾缺席樂團入選「搖滾名人堂」的盛典，但勒邦仍親自飛往他在西班牙的住處，將獎座交到摯友手中。

泰勒身後留下結縭44年的妻子、四名子女與一名孫子。妻子盛讚他是「家庭的支柱」，無論音樂事業多輝煌，家永遠是他的第一順位。杜蘭杜蘭也在聲明中感性追悼，泰勒為音樂帶來了不可磨滅的熱情與魅力，正是他的琴聲帶領樂團走向全世界。