阿根廷農村學童在音樂教師雷茲卡諾帶領下，將學校周邊農藥噴灑帶來的不安寫進歌曲，吸引更多學校與音樂人響應。紀錄片Una canción para mi tierra（暫譯「為大地獻歌」）記錄這段歷程，透過孩子的歌聲，喚起對農藥與環境議題的關注。

學生將日常所見所感寫成歌詞，創作關於土地、農藥與環境的歌曲，逐漸吸引更多農村學校及音樂人加入，也觸及阿根廷一個不容易公開討論的議題。

農業是阿根廷重要的經濟支柱，農藥使用牽涉農業生產，也關係農村居民的生活環境。導演伊涅斯塔（Mauricio Albornoz Iniesta）接受中央社訪問表示，他早在2012年便開始關注農藥對農村的影響，曾嘗試拍攝相關紀錄片，卻因難以找到願意公開受訪的人，加上資金籌措困難，計畫一度停擺。

直到2018年底，音樂老師雷茲卡諾為學生歌曲尋找音樂錄影帶製作團隊，主動聯繫製作公司，雙方因此相識。伊涅斯塔從孩子透過歌曲表達的創作經驗中，找到拍攝討論農藥使用的切入點，花了約2年時間跟拍，記錄學生創作、學習音樂及老師陪伴他們參與計畫的過程。

雷茲卡諾表示，自己在農村長大，希望家鄉有更好的生活環境，但不希望只以抗爭方式呈現農藥議題，因此選擇透過自身所長音樂，讓更多人理解農村居民的處境。

此項計畫後來走出教室，獲古巴及拉丁美洲多國音樂人響應，阿根廷科爾多瓦省（Córdoba）及聖菲省（Santa Fe）共有11所學校參與其中。2023年11月12日，超過7000名觀眾走進農村，觀看學生與音樂人同台演出。

雷茲卡諾將這場音樂會稱為「環境胡士托」（Woodstock ambiental），希望透過音樂傳達社會關懷，也讓藝術家走進農村，親身了解地方生活。

雷茲卡諾與伊涅斯塔提到，紀錄片拍攝及上映後，當地部分農藥噴灑作業有所調整，包括避開學校周邊，並提前通知校方作業時間。伊涅斯塔表示，電影今年4月30日在阿根廷上映，已有超過300所學校及機構表達放映邀請，作品此前也曾參與多國影展。

伊涅斯塔與雷茲卡諾22日受駐阿根廷台灣代表處及台灣僑團邀請，出席環境紀錄片放映交流。活動結合台灣導演齊柏林的空拍作品「美麗台灣2.0」，讓台灣與阿根廷觀眾透過不同土地的影像，關注生態與環境。

駐阿根廷代表謝妙宏表示，環境問題跨越國界，應讓地方社區的聲音進入公共對話，促使居民、政府與立法者共同尋找解決方案。