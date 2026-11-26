根據日媒「J-CAST新聞」報導，昔日日本迴轉壽司王者「河童壽司」近期陷入經營困境，2026年4至9月營業虧損高達約9億日圓（約台幣1.88億元），與去年同期獲利逾8億日圓相比，大幅惡化，並宣布關閉日本國內15間門市。明明近年主打品質升級、被不少顧客稱讚「變好吃了」，為何仍不敵其他三大對手而讓出寶座？報導中歸納出背後的五大原因。

首先是「河童壽司」的品牌特色不明顯，打不過重視「食材品質」的壽司郎、主打平價且高CP值的濱壽司，以及「用餐趣味性高」的藏壽司。其次是陷入漲價與促銷的惡性循環，調漲售價導致客源流失，祭出優惠雖帶動來客數微升，卻拉低客單價、無法增加營收，加上食材成本飆升，吃掉約10億日圓獲利，最後仍由盈轉虧。

第三，平日限定的含稅90日圓（約台幣19元）特價多集中在飯糰等輕食，未能建立壽司平價印象，聯名活動話題度也不如對手。第四，過去「變難吃」的負面印象深植人心，即使2021年起大幅改善口味仍難以扭轉。第五，日本國內僅剩298間門市，遠少於對手動輒五、六百間的規模，據點不足更難成為外食首選。

不過，河童壽司9、10月既有門市營收已明顯回溫，也有日本網友留言力挺，直言如今壽司郎變貴、藏壽司多半是為了聯名才去，相較之下河童壽司「確實比以前好吃許多，價格也實惠」，吸引1500人按讚，替這位昔日王者加油打氣。