在法國製造業缺工及學生擔憂未來之際，一所新的技職學校在大巴黎區展開培訓，學生實作所需設備由台商蔡國泰以優惠條件供應，盼助年輕人習得專業，也為法國培育新一代人才。

這所金屬加工技職生產型學校（École de ProductionCAP’Métal）今天舉行揭幕典禮。學校位於塞納馬恩省（Seine-et-Marne），招收15歲以上學生，免費培訓金屬加工、機械加工等製造業人才，特別重視從實際作業中學習，學生有2/3的時間在工作坊製造企業訂購的零件，1/3的時間上課，為取得職業證照做準備。

致力培訓金屬加工領域青年從業者的Cap’Métal協會（Association Cap’Métal）主席圖爾雷（GautierTurlais）在典禮上致詞說，法國機械加工業普遍欠缺受過良好培訓的人力，而這所學校除了傳承技術，也希望幫助年輕人建立自信，宗旨是提供優秀的培訓課程，從機械加工拓展到更遠的地方，為法國國防、航太、醫療等頂尖領域培養新一代人才。

台中精機法國分公司Victor France支持「從做中學」的理念，以優惠採購條件提供2台CNC（電腦數值控制）車床和2台中央切削機（加工中心機），並協助安裝、提供技術諮詢服務。

Victor France在法深耕36年，廠區距離這所學校僅15分鐘車程。總經理蔡國泰接受中央社記者訪問時說，公司經營多年來的品質、信用獲得客戶推薦，加上他旅法超過50年收穫甚多，「也想要去回饋給這個社會」，促成Victor France參與這項計畫。

近月法國學生連續上街抗議教育資源和教師人力不足，許多人對未來就業也感到迷惘。蔡國泰表示，年輕人面臨的困境不僅是郊區資源匱乏，還有大批青年失業，卻難尋適合的職訓管道；而與此同時，製造業也面臨缺乏適當勞力的問題。

因此他以行動支持技職學校，盼協助年輕人習得一技之長、找到出路，也希望為法國製造業培育出具備實務技能的人力。他鼓勵學生「不要怕，盡量提出問題，做錯才會進步」。

駐法代表郝培芝、全國生產型學校聯盟（FNEP）總經理卡赫（Patrick Carret）、塞納馬恩省托爾西區（Arrondissement de Torcy）副行政官員恩果托（AlainNgouoto）等人也出席典禮。