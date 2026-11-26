根據日媒「FNN」報導，日本神奈川縣平塚市的小田原厚木道路24日傍晚發生一起死亡車禍。經行車紀錄器還原當時影像後得知，一名77歲老翁駕駛輕型車行經收費站前，因不明原因違規迴轉並逆向行駛約1.7公里，與正常行駛的34歲男子迎面相撞。男駕駛送醫後傷重不治，肇事老翁則肋骨骨折重傷，警方暫時無法製作筆錄釐清迴轉動機。

此悲劇曝光後引起日本網友公憤，多人留言痛心表示，被害人正值壯年、可能正要下班回家與妻小團聚，人生還沒走完一半卻遭橫禍，令人難以接受。也有網友質疑，老翁選在收費站前迴轉，明顯是在「不想經過收費站」的意圖下才這麼做，擔心對方會故意錯答裝傻，呼籲警方別按慣例做失智檢測，以免又用失智理由草草帶過、減輕刑責。

另有網友建議，政府與高速公路公司應制定統一的警示燈號，讓發現逆向車的駕駛能閃燈提醒後方車輛閃避。日本Yahoo!新聞也針對「如何有效防止逆向事故」發起意見調查，其中41%認為「車輛逆向警告與自動煞停功能」最有效，其次為「在高速公路增設實體阻隔柵欄」（34.7%）與「加強駕駛健康管理與開車能力評估」（11.3%）。

當地居民表示「在此住了近40年，第一次發生如此重大車禍，自己的兒子也正值這樣的年紀，發生這種事實在難以原諒」。用路人也紛紛感嘆，高齡者到了一定年紀應認真考慮繳回駕照，別讓一時的違規或誤判，再度毀掉無辜家庭。