據日媒「ABEMA TIMES」報導，日本千葉縣警方近日逮捕一名偽裝成一般顧客潛入大眾澡堂行竊的中國籍男子，並在其隨身包內查獲約170把置物櫃複製鑰匙。外界原以為嫌犯只是要偷現金財物，沒想到他的真正目標竟是「信用卡的IC晶片」。今年6至9月關東地區已傳出約100起信用卡晶片遭掉包案件，甚至有晶片流向香港遭盜刷，警方懷疑背後有跨國竊盜集團指使。

前德島縣警搜查一課警部秋山博康指出，過去歹徒多半用側錄器盜取信用卡號，如今手法已翻新成直接挖取實體晶片。律師阪口采香也說明，嫌犯取走正版晶片後會黏上假晶片掩人耳目，由於偽造晶片有時會微微翹起、不夠服貼，民眾只要隱約覺得卡片「怪怪的」，立刻檢查晶片邊緣是否浮起，就能及早發現異狀。

阪口律師提醒，被掉包晶片的信用卡有時仍能正常刷過，讓被害人難以察覺，直到卡片在海外遭盜刷才驚覺受害。她觀察到現在許多日本澡堂都改採「鑰匙交換制」，顧客必須先交出鞋櫃鑰匙才能換取置物櫃鑰匙，歸還置物櫃鑰匙後才能領回鞋櫃鑰匙，穿上自己的鞋離場，藉此方式防止鑰匙被帶出店外複製的機會。

隨犯罪手法日益狡猾，民眾赴日泡湯使用公共置物櫃時，除了儘量避免攜帶重要財物，平時也應多加確認信用卡晶片外觀與帳單明細，避免淪為盜刷集團的目標而不自知。