根據日媒「Merkmal」報導，日本觀光廳最新公布的2026年第3季（7至9月）訪日外國人消費動向調查顯示，外國旅客總消費金額達2兆2076億日圓（約台幣4576億元）。其中，台灣旅客消費金額高達3818億日圓（約台幣791.5億元），不僅占整體消費額的17.3%、較去年同期成長了26.2%，超越排名第二的中國（3583億日圓）與第三的韓國（2938億日圓），強勢奪下各國及地區之首。

報導分析，隨著重遊日本旅客增加，外國旅客的消費型態已從過去爆買名牌與最新家電，轉向深入體驗在地文化的「懷舊消費」。許多粉絲受吉卜力動畫的影響，專程造訪吉卜力公園與鄉間古老民家。也有年輕人鑽進商店街與充滿昭和風情的老派喫茶店，或在澀谷、秋葉原搶購1970至90年代的黑膠唱片與絕版電玩，透過實體物品與空間追尋未曾親歷的昭和時代氛圍。

面對這股懷舊熱潮，日本政府積極將其納入國家觀光策略中。除了在「觀光立國推進基本計畫」中推動影視拍攝地與動漫聖地巡禮，振興地方觀光外，2025年更發表「數位典藏戰略」，籌建媒體藝術中心並將動漫遊戲與地方資料多語化推廣到國外，希望將文化資產轉變為觀光資源。

不過，由於老喫茶店與巷弄屬於脆弱的生活空間，搶購潮也衍生絕版品外流與過度旅遊亂象。日本當局目前正與地方觀光團體合作，改善環境、引進人流監測並協調觀光動線，盼能在觀光商機與當地居民生活日常間取得適當平衡。