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歐洲之星突發罷工 巴黎倫敦多班列車取消
歐洲之星（Eurostar）營運商表示，員工今天突然罷工，迫使多班列車取消，影響法國與英國之間的列車服務。
法新社報導，歐洲之星在社群平台X回覆一名使用者時寫道，「今天列車取消是因為突如其來的罷工」，並表示，巴黎與倫敦之間「雙向」列車服務均受影響。
歐洲之星在官網發布如下公告：「建議您更改行程，選擇其他日期出發。」
歐洲之星表示，受影響乘客可改期或申請全額退費，並對列車服務中斷致歉。
歐洲之星也呼籲工會繼續與公司直接協商，表示公司仍願意進行「建設性對話」，但未具體說明哪些員工參與罷工，也未交代罷工原因。
除了經由英法海底隧道（Channel Tunnel）、於1994年11月開始營運的巴黎至倫敦主力路線外，歐洲之星也提供前往比利時、荷蘭及德國的列車服務，其中部分班次今天上午也顯示誤點。
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