英國西密德蘭郡（West Midlands）發生一起令人心碎的意外悲劇。一名育有5名子女的38歲母親喬蒂布朗（Jody Brown），日前深夜離開當地飯店時，疑因飲酒加上低頭滑手機，將長滿綠藻的運河水面誤認為平坦草地，直接走入水中溺斃。這起事故也揭露當地運河周邊長期缺乏照明、護欄與警示標語的安全漏洞，引發驗屍官與家屬強烈呼籲改善。

據外媒《PEOPLE》報導，38歲的喬蒂於5月3日凌晨約1時10分，在沃爾索爾（Walsall）一間飯店附近，走向沃爾索爾運河盆地（Walsall Canal Basin），隨後落水溺斃。監視器畫面顯示，她獨自離開飯店時疑似嚴重醉酒，手中拿著袋子和飲料，一邊看手機、一邊步履不穩地走向水邊，接著直接從步道走進運河。

報告指出，當時有目擊者聽見求救聲，協助將喬蒂救上岸，但急救仍宣告無效。調查認定，她死於心肺功能停止、溺水及嚴重酒精中毒。

驗屍官喬安（Joanne Lees）於5月8日展開調查，並向沃爾索爾市議會及英國運河與河流信託提出警示。她指出，運河周邊步道夜間照明不足，缺乏足夠標誌提醒民眾水域位置，加上水面藻類覆蓋後，可能讓人難以分辨水面與步道的界線，乍看之下就像步道延伸或草地。此外，現場也缺乏安全護欄及方便取用的救援設備，若未改善，未來恐再發生死亡事故。

喬蒂的哥哥保羅（Paul Clarke）事後發起連署，要求在運河周邊加設安全護欄，目前已累積約700人連署。他向BBC表示，長滿藻類的水面看起來就像草地，自己曾看過孩童在同一處落水，認為現場缺乏防護措施相當危險，希望當局加強安全設施。

沃爾索爾市議會則表示，對喬蒂的離世深感遺憾，已在權責範圍內採取措施改善安全，也正與運河及河流信託等相關單位討論其他防護方案，包括在適當地點設置隔離設施。不過，相關措施仍須考量土地所有權、實際可行性及防護效果。

事實上，該水域的綠藻堆積問題早已不是第一次釀禍，早在2019年就曾因藻類堆積引發安全疑慮，當年及2022年也發生過類似落水事件，所幸未造成人員死亡。當時運河及河流信託曾表示，正研議改善運河盆地安全的措施。

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