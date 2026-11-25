「視界交錯—2026台灣美術院×日本新構造社台日美術交流展」今天在東京國立新美術館登場，匯集台灣美術院13名院士的藝術創作，透過不同藝術形式與創作語彙，呈現台日當代美術的多元樣貌，進一步深化藝術文化交流。

此次參展的13名台灣美術院院士包括廖修平、江明賢、蘇憲法、李振明、鐘有輝、林雪卿、黃淑卿、李文謙、翁倩玉、林章湖、梁永斐、林欽賢及陳香伶，展出作品各具特色，從水墨、書法、油畫、版畫到複合媒材創作，展現台灣當代美術的多元風貌與深厚文化底蘊。

展覽自11月25日至12月7日於東京國立新美術館二樓A、B展覽室舉行，結合日本新構造社年度大展，涵蓋繪畫、版畫、雕塑及多元媒材等不同藝術形式。台日藝術家的作品相互映照，在各自的文化脈絡與創作理念中，展現不同的美學視野，也透過藝術開啟跨文化對話。

台灣美術院成立於2010年10月，由台師大美術系畢業校友王秀雄、廖修平、傅申、何懷碩、江明賢、黃光男等發起並籌備，邀請中央研究院院士、第一任文建會主委陳奇祿擔任名譽院長，參考日本美術院的組織與發展模式，以立足台灣、推展台灣美術及促進國際藝術交流為宗旨。

成立16年來，台灣美術院積極透過展覽、學術研討及藝術交流活動，拓展台灣藝術家的國際能見度。除了每兩年在台北中山國家畫廊舉辦大展，也曾在台南美術館、台東美術館及澎湖洪根深美術館等地展出，持續深耕台灣藝壇。

在國際交流方面，台灣美術院的足跡遍及亞洲、歐洲及大洋洲，曾赴北京中國美術館、廣東美術館、日本東京松濤美術館、沖繩縣立美術館、韓國藝術院美術館、澳洲國立大學美術館、馬來西亞吉隆坡創價美術館及法國巴黎大皇宮等地展出，透過藝術創作與國際藝壇接軌，展現台灣美術的特色與創作能量。

此次與日本新構造社攜手合作，不僅延續台灣美術院推動國際交流的理念，也是台日藝術界長期友好關係的進一步深化。透過兩個藝術團體的共同展出，讓日本觀眾有機會近距離欣賞台灣當代藝術家的創作，也讓雙方藝術家在不同文化與美學觀點的碰撞中，激發新的創作思考。

展覽期間，主辦單位也將於29日舉辦交流活動，促進台日藝術家之間的互動，期盼以藝術為媒介，跨越語言、地域與文化的界線，持續深化台日藝術界的合作關係。