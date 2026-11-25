已故教宗方濟各生前曾聽見「惡魔之聲」？在親近幕僚費南德茲樞機整理出版的《教宗方濟各私人日記》中，方濟各在面對智利神職人員性侵醜聞時曾深感震驚與自責，甚至曾聽見魔鬼的沙啞聲。這本日記已於24日正式出版，讓外界更貼近這位教宗真實的內心世界。

性侵風暴觸發震驚

《美聯社》報導，這本日記中寫道，方濟各在理解神職人員性醜聞後受到很大衝擊，並在2018年訪問智利的回程飛機上，寫下自己因智利局勢與機上與記者的對話而感到崩潰，意識到事情遠比想像嚴重。

當時，方濟各曾為被控掩蓋智利神父卡拉迪馬罪行的主教巴羅斯辯護，後來在受害者指控與媒體追問下才看清真相，並在回到羅馬後道歉、展開調查及召開主教會議。

這場風波不僅讓教會正視性侵處理的漏洞，也讓方濟各在日記中坦承自己過去沒有充分警覺問題的嚴重性。如今，外界對教會處理性侵醜聞的監督仍持續進行，而日記內容則讓人看見教宗在面對制度問題與輿論壓力時的真實震撼。

靈性試煉信仰更新

《天主教世界報》報導，這本收錄方濟各自1992年底至2024年8月日記片段的新書，由教義部部長費南德茲樞機加上背景說明與註解。費南德茲提到，方濟各在2021年至2022年間經歷嚴重的靈性低潮，那段期間更多次寫下對惡魔之聲與地獄之門的警惕。

儘管信徒與評論者對書中靈性描寫的解讀與用意仍有不同看法，但這些片段都描繪出方濟各晚年在信仰與考驗間拉鋸的歷程。隨著日記公開，一般讀者與教會觀察者也能從更貼近當事人的視角，理解他任內的改革與內心掙扎。

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