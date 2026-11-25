屏東「萬家香」公司由釀造醬油轉戰製酒，推出大武山（Dawu）品牌威士忌，2024年起在有「酒界奧運」之稱的年度「國際葡萄酒暨烈酒競賽」（IWSC）獲頒多面獎牌，今年更一舉拿下世界產區威士忌冠軍。

IWSC今天晚間在倫敦舉行頒獎典禮。烈酒類首席評審、在業界享有權威地位的選酒師戴維斯（Dawn Davies）告訴中央社，綜觀國際各大烈酒競賽，IWSC的評鑑標準和程序堪稱最嚴謹，特別是在競爭激烈的威士忌類，要摘下特金牌（Gold Outstanding）確實是「十分困難」。

戴維斯強調，身為首席評審，她的責任包括親自驗證小組評審結果、確保金牌（Gold）與特金牌皆為「實至名歸」。她說，萬家香的作品奪冠，這項榮譽完全經得起檢驗。

萬家香是以大武山（Dawu）調和麥芽威士忌贏得特金牌，隨後拿下世界產區威士忌冠軍（Worldwide Whiskey Trophy）。

根據競賽規範，只有贏得特金牌，才有資格角逐各產區的至高榮譽。評審團給予Dawu調和麥芽威士忌高達98分（滿分100）的評價，符合特金牌標準。IWSC的威士忌競賽有4大產區類別：蘇格蘭、愛爾蘭、美國，以及納入台灣的世界產區。

萬家香另外也入圍世界產區最佳威士忌酒廠，與同樣來自台灣的噶瑪蘭（Kavalan），以及南韓、中國、澳洲、英格蘭的酒廠一同競逐大獎。最終由南韓抱走獎盃。

不過，入圍世界產區最佳威士忌酒廠的6家業者之中，就有2家來自台灣，這顯示台灣在國際威士忌界有不容小覷的實力。

戴維斯向中央社表示，台灣威士忌近15年來在英國日益受矚目。她曾經訪問台灣並因此體會到，台灣威士忌反映台灣人的慷慨、熱忱與豐富文化。許多台灣威士忌有迷人的豐厚、溫暖口感與風味，水果香氣更是極具產地識別度的核心特色，但能做到圓潤不失平衡。

IWSC評審團關於Dawu調和麥芽威士忌的評語為「迷人地融合了果園與熱帶水果、太妃糖與木質香料香氣；入口後，可感受到豐郁的甜美風味層層漸次綻放，呈現烤蘋果與櫻桃特色，口感優雅細膩，水果糖尾韻充滿魅力。」

2026年IWSC今天晚間在倫敦舉行頒獎典禮，主要頒發各酒類和產區的最佳酒廠獎，現場提供近700款酒品試飲，僅是烈酒類就有威士忌、琴酒、蘭姆酒、龍舌蘭、白蘭地、甜酒及其他。

IWSC創設於1969年，以倫敦為根據地，是國際間最具公信力的酒品競賽之一，每年有來自近百個國家、超過1萬2000個品項參加評鑑，評審方法為「盲測」。

據IWSC統計，有超過25個國家的專業人士出席今晚的典禮、酒會與會後派對。IWSC指出，當人工智慧（AI）快速發展，人類的「品味」能力更顯珍貴。

萬家香2023年才以Dawu品牌威士忌征戰國際，短短3年卻已表現不俗，今年在IWSC另以Dawu泥煤麥芽威士忌贏得金牌。

2024年，推出Dawu僅一年，萬家香即以泥煤威士忌與噶瑪蘭一款單一麥芽威士忌雙雙拿下96分，成為當年在IWSC得分最高的台灣威士忌。

今年奪冠的Dawu調和麥芽威士忌獲資深酒評家米卡萊夫（Joseph V. Micallef）關注，日前在國際財經媒體富比世（Forbes）撰文，介紹這款酒，並提及萬家香師法愛爾蘭的3次蒸餾，以利在南台灣熱帶氣候加速酒液熟成、蒸發比例大增的情況下，確保威士忌的細膩、平衡。

米卡萊夫形容，Dawu調和麥芽威士忌有怡人的香氣層次對比，從上層的明亮水果香，進入較為深沉的太妃糖甜香，最後是細膩增添個性的木質香料氣息，酒體則餘韻悠長。

值得一提的是，台灣今年在IWSC的琴酒和白酒競賽也奪得大獎：來自新北市的「醲蒸餾所」以「土窯柴焙桂圓琴酒」摘下風味琴酒類（flavoured gin）世界冠軍；金門酒廠則打敗中國，拿下白酒類最佳酒廠。

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