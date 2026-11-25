營運首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社工會，原本預告要全面無限期罷工，不過今天凌晨勞資雙方達成協議，撤回原訂從今天首班車起展開的罷工計畫，避免交通大亂。

根據韓聯社報導，隸屬民主勞總的第1工會「首爾交通公社工會」，今天凌晨2時40分左右簽署薪資及團體協約正式談判的勞資協議書。勞資雙方從昨天早上10時左右開始進行協議，經過多次暫停及重啟，直到午夜過後，於凌晨2時15分左右再度坐上談判桌進行最終協商，並達成協議。

協議內容包括暫緩資方原有的經營革新計畫，其中涉及2212人的人力精簡計畫，並將新聘500名員工。薪資調漲幅度以2025年度總人事費用的3.5%以內為限，因薪級晉升所增加的1.4%以內費用則另行計算。

勞資雙方也同意成立聯合專案小組（TF），以因應延後退休年齡、縮短工時等勞動政策變化，並共同研擬改善列車乘務、車站站務及技術等第一線工作制度，以及強化安全管理的方案。此外，雙方也就改善育嬰留職停薪等兼顧工作與家庭的工作制度達成共識。

工會表示，雖然這次協議並未滿足工會的所有要求，但考量到暫緩實施最大爭議所在的人力精簡計畫、在薪資及勞動條件改善方面取得一定程度成果，以及希望盡可能減少全面罷工對市民造成的不便等因素，經綜合考量後決定達成協議。

另外，首爾交通公社今天凌晨3時15分及4時15分左右，也先後與隸屬韓國勞總的第2工會「首爾交通公社統合工會」，以及第3工會「正確勞動工會」，就薪資及團體協約達成協議。

首爾交通公社社長金泰均（音譯）表示，儘管情況並不容易，但秉持不能讓罷工影響市民日常生活的決心，持續與工會對話，最終達成協議。他也強調，「未來將以勞資雙方的信任與合作為基礎，把市民安全放在首位，盡最大努力確保地鐵穩定營運。」