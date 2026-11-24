英國警方今天表示，昨晚有人闖進英國王儲威廉王子（PrinceWilliam）與妻子凱特（Kate）的鄉間住所，兩名男子隨後因涉嫌竊盜及非法侵入被捕。

路透社報導，諾福克郡（Norfolk）警方稱昨晚接獲通報，指位於英格蘭東部諾福克郡的山均漢姆堡（Sandringham Estate）王室莊園內有一處住宅出現可疑活動，隨即派員前往處理。

警方補充道，事發時屋內無人。

「太陽報」（The Sun）率先披露警方正在調查安默堡（Anmer Hall）遭闖入一事。這棟擁有10間臥室的宅邸，是已故女王伊麗莎白二世（Queen ElizabethⅡ）2011年送給威廉與凱特的結婚禮物。

兩人雖然會到這處鄉間住所度假及短暫休憩，但主要住所位於倫敦以西的溫莎城堡（Windsor Castle）莊園內。

威廉的發言人表示，不對安全事務發表評論。

這項消息傳出之際，威廉正在英國首相官邸唐寧街10號，與首相柏南（Andy Burnham）會面。