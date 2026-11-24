馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天表示將展開新一輪遣返行動，將超過6500名移民送回緬甸。

法新社報導，穆斯林占多數的馬來西曾庇護受迫害或衝突而流亡海外的緬甸人民。不過，大馬也正致力解決外籍尋求庇護者對該國帶來的長期挑戰。

安華在馬來西亞國會表示：「外交部長已批准派遣3艘海軍艦艇，分別在12月6日及7日遣返合計1500名緬甸籍人士。相關部門當月還會包機遣返5303人，費用由緬甸政府負擔。」

國際法院（ICJ）19日裁定緬甸對境內少數族群洛興雅人（Rohingya）犯下種族滅絕罪後，馬來西亞宣布新一輪緬甸籍人士遣返行動。

馬來西亞9月底已遣返約1500名緬甸移民，不過，這項資訊不透明的計畫引發人權團體關切。

吉隆坡當局10月下旬表示，針對近日有報導指出大馬遣返回緬甸的移民遭軍方拘留一事，將要求緬甸政府出面說明。

聯合國（UN）資料顯示，在馬來西亞的19萬名緬甸難民和尋求庇護者中，洛興雅人占比高達2/3。