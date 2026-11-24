網路流傳一張「兩個女大學生環遊世界」群眾募資頁面，最終贊助金額竟掛蛋顯示「0日圓」，這張充滿反差感的截圖近年在社群平台X創下破千萬瀏覽，成為日本網路界經典的失敗迷因。然而，當年被全網嘲諷「看起來很蠢」的女主角如今不僅沒有一蹶不振，反而在進入網路巨頭雅虎磨練後，毅然辭職成立科技新創公司並成功獲得創投融資，上演一場熱血的逆襲。

據日媒《日刊SPA》報導，這張經典迷因的主角名叫平山真理香。十年前就讀大學期間，她與高中好友常一起出遊並拍攝YouTube影片，某天看見群眾募資平台，便一時興起上架了「女大生環遊世界」計畫。由於兩人只是單純建立頁面，完全沒向親友拉票或經營社群宣傳，最終理所當然以「0日圓」收場，當時她們並未放在心上，沒料到多年後竟意外爆紅。

三年前，這張募資掛蛋的截圖突然在網路上瘋傳，當時畢業後進入雅虎日本（現為LINE Yahoo）工作的平山真理香，經朋友提醒才發現自己成了千萬網友笑柄。面對留言區充斥「智商堪憂」甚至攻擊外貌的酸言酸語，她一度心跳加速、擔心被同事認出，並急忙向合影的朋友致歉。不過隨著時間推移，她也逐漸釋懷，近期甚至大方在社群轉發自嘲這是「十年前的我」，意外替自己賺進約3000名粉絲。

平山真理香當年募資看似胡鬧，其實她是個名副其實的行動派。12歲時因為受不了私立小學壓抑的「服從文化」，她在母親鼓勵下獨自前往紐西蘭與加拿大留學三年，培養出勇於表達自我的個性。回國後她不僅學習花式溜冰與騎馬，更因高中擔任商業活動志工而對經商產生濃厚興趣，順利考入橫濱市立大學工商管理學部，並在大學期間積極投入新創企業實習。

為了系統化學習商業知識，平山畢業後選擇進入雅虎日本，從疫情期間獨自打推銷電話的業務做起，一路歷練到消費端（toC）服務開發。在雅虎工作四年半後，儘管捨不得優良的工作環境，她仍決定在還沒想好具體創業項目的情況下裸辭，並為自己訂下「絕不接外包案件」的鐵律，逼迫自己全心投入自有產品開發，避免走回變相上班族的老路。

創業初期平山曾因生成式AI崛起而果斷放棄原有的入境旅遊企劃，在反覆試錯後，終於在2025年推出計程車共乘服務，並成功在大阪世博會期間引起市場關注與創投青睞。回首十年前那場「0日圓」的荒唐募資，她笑稱雖然做不做都沒差，但那份「不試怎麼知道」的無畏衝勁從未改變，也正是這股傻勁支撐著她從迷因主角一路蛻變為獨立企業家。