日媒「Hint-Pot」報導，兩名來自俄羅斯莫斯科的女性遊客尤拉與莎夏，首度到日本展開7天自由行，造訪東京、鎌倉與京都等地。她們盛讚日本街頭非常乾淨、地鐵系統便利，唯獨搭電車時的景象讓兩人覺得相當驚訝──車廂內坐著的幾乎都是年輕人，長者反而是站著。她們直言，在俄羅斯讓座給年長者是理所當然，看到日本電車上的景象十分震撼。

2026-11-24 16:33