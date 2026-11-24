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創紀錄新高！英格蘭今夏高溫相關死亡達5258例 歐洲暖化速度高於全球
英國衛生安全局（UKHSA）今天公布的估計數據指出，英格蘭今夏共有5258人死於高溫相關因素，創下歷來最高紀錄。
法新社報導，英國衛生安全局在初步報告中表示，2026年夏季不同尋常，與高溫相關的死亡人數，是該局自2016年開始發布年度高溫死亡報告以來最多的一年。
英國今年經歷有紀錄以來最炎熱的夏季，熱浪早早來襲，且接連發生。
此外，英國也遭逢異常乾旱，原因是降雨量短缺程度為近200年來罕見。
科學家表示，人為造成的氣候變遷正在加劇極端天氣事件，且歐洲暖化速度高於全球平均，熱浪也愈來愈頻繁且嚴重。
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