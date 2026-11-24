國人愛去日本，近年來日本的遊樂園也都會推出各種活動來吸引台灣觀光客回流，以「憧憬的異世界。」為品牌理念的長崎縣主題樂園度假區「豪斯登堡」，自 11 月 6 日（五）起，揭開一年之中最璀璨耀眼的季節；另外，首度舉辦與特別版miffy與好友們相遇的心動活動「miffy聖誕節」。

歷年最大規模「歐洲聖誕慶典」點亮豪斯登堡「璀璨星夜盛典」映照歐洲街景 miffy與好友限定聖誕秀首演，連續13年榮獲日本第一也睽違 16 年全面翻新，以全新「璀璨星夜盛典」妝點歐洲街景，讓遊客彷彿漫步於繁星之中。

當史上最大規模「歐洲聖誕慶典」主秀「聖誕旋律」迎來最高潮時，「璀璨星夜盛典」也同步點亮園區，綻放耀眼光芒。現場響起驚呼與掌聲，遊客與親友一同欣賞星光交織的歐洲街景，感受豪斯登堡冬夜的聖誕氛圍。

遊客除了能享用聖誕美食、選購各式雜貨的聖誕市集外，今年更推出嘉年華遊戲，甚至有可與聖誕老人近距離互動的聖誕老人見面會，讓遊客提前感受豪斯登堡特有的聖誕節氛圍。

此外，園區還有許多獨有的聖誕活動，包括首度舉辦令人心動的「miffy聖誕節」，讓遊客有機會與特別造型的 miffy與朋友們相見，以及 miffy 首次與福岡冬季代表性盛事「Christmas Advent」合作等，整個園區各處都洋溢著提前迎接聖誕節的歡樂景象。

豪斯登堡歷年最大規模的「歐洲聖誕慶典」已登場，今年更首度舉辦「miffy 聖誕節」，miffy 與好友換上限定冬裝登台演出。業者／提供