營運首爾地鐵1至8號線的首爾交通公社工會預告將於明天起無限期罷工，今天展開最後協商。若協商破局，首爾市政府表示，會透過未參與罷工的人員、協力廠商職員等，維持上下班時段地鐵正常運行，公車增開3519班次。

首爾市政府今天表示，若罷工發生，上班時段（上午7時至9時）地鐵1至8號線仍將維持100%正常運行；下班時段（下午6時至8時）2號線及5至8號線也將維持100%正常運行，1、3、4號線若計入韓國鐵道公社營運的班次，運行率將維持在88%以上。

市政府計劃，將包含上下班時段在內的全日列車運行率維持在81%左右。此外，9號線不參與此次罷工，所有班次均正常運行。

若罷工開始，自明天上班時段起，市區公車344條一般路線的上下班密集發車時段，將較平時各延長1小時，並計劃在上下班時段合計增開3519班次。

由於地鐵被指定為即使在罷工期間也必須維持必要業務的必要公益事業，因此市政府計劃透過未參與罷工的人員、協力廠商職員等，確保約1萬3000名人力，相當於平時的80%，以維持地鐵運輸功能。

尤其預料將湧入大量乘客的31座主要人潮擁擠車站，首爾市政府將派遣124名職員擔任站務支援人員，協助引導乘客移動，並致力於防止安全事故發生。

市府表示，除了全力促成勞資雙方達成協議，也為罷工長期化做好準備。市政府計劃將罷工期間分為第1階段（自罷工開始日起7天內）及第2階段（第8天起），分階段實施緊急運輸對策。即使罷工持續8天以上，上班時段列車運行率仍將維持在90%以上，下班時段維持在80%以上。

首爾市交通室長呂長權（音譯）說：「為將市民的不便降至最低，我們從罷工前就已全力以赴，動員所有可用的運輸量能。」

他也指出，希望勞資雙方以市民為優先考量，儘速達成協議，「我們也將竭盡全力讓地鐵恢復正常運行」。