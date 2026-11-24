子女經常回家探望，竟成了負擔？日本一名74歲男子與妻子每月共領取22萬日圓（約新台幣4.6萬元）的退休年金，女兒一家每年會回娘家5次，夫妻倆原本十分期待與孫子團聚，直到某次妻子翻開家庭帳本，才發現短短3天2夜的聚會，竟花掉兩人超過三分之一的月收入。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的山本先生（化名）與72歲的妻子擁有自住房屋及1500萬日圓（約新台幣315萬元）的存款。女兒夫妻每逢節日或連假，都會帶著2名孩子回娘家，老夫妻也總是熱情招待。

今年盂蘭盆節，女兒一家回娘家住了3天2夜，夫妻倆事後結算開銷，發現光是2次外食就花了2.4萬日圓（約新台幣5040元），動物園門票及午餐花了1.6萬日圓（約新台幣3360元），加上食材、孫子的零用錢、玩具及交通費等，共花了8萬日圓（約新台幣1.7萬元），讓山本先生驚呼：「竟然花了這麼多錢！」

更讓夫妻倆不是滋味的是，女兒夫妻從未主動提出分攤費用。雖然知道女兒並無惡意，但每次回家吃飯、出遊，似乎都理所當然地由父母買單，讓老夫妻心情相當複雜。

事實上，台灣也有類似現象。根據滙豐集團2018年公布的調查，53%的台灣父母仍會提供成年子女經濟援助，高於全球平均的50%。台灣父母扣除日常生活開銷後，平均拿出超過三分之一的剩餘可支配所得支援成年子女，更有超過三分之一的受訪者為了金援家人而減少自身開銷。