美國本週迎來一年之中旅運最繁忙的感恩節假期，加州沿岸卻面臨異常高漲的天文大潮、聖嬰現象助長的惡劣天氣，以及海水異常偏暖等三重威脅，恐引發極端洪患，當局呼籲民眾重新考慮出遊計畫。

法新社報導，加州舊金山灣區（Bay Area）預料將首當其衝，面臨惡劣天氣與巨大潮汐接連夾擊。氣象預報人員警告，大量湧入的海水可能淹沒低窪地區，包括舊金山機場。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）警告，情況「極為嚴峻」，呼籲民眾減少非必要出行。

這次強勁潮汐來襲之際，海水溫度已創歷史新高。預測舊金山潮位將逼近，甚至超越維持40多年的8.66英尺（約2.6公尺）紀錄。

美國國家氣象局（NWS）的黃戴爾（Dial Hoang，音譯）告訴法新社，25日潮位達到高峰時，灣區淹水水位可能接近3英尺（約90公分）。

美國國家氣象局在最新公報中表示，25日加州沿岸可能出現高達30英尺（約9公尺）的危險碎波，海灘的危險狀況將持續至29日。

● 1983年大潮曾造成數億美元損失

黃戴爾表示，今年這波大潮的潮位預料將是1983年1月以來最高紀錄。

當年的大潮也碰上聖嬰現象（El Nino）助長的猛烈風暴，造成災難性衝擊。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution）海岸海洋學家佛利克（Reinhard Flick）表示：「當時簡直天翻地覆。我們遭遇13英尺（約4公尺）高的外海巨浪、一年中最高的潮位，損失達數億美元。」

即使灣區最終風雨不大，危險仍在。舊金山市長羅偉警告，強風可能吹倒樹木，而且「濱水地區的低窪街道，即使雨量很少、甚至沒下雨，也可能淹水」。

美國國家氣象局表示，南加州海浪可能高達22英尺（約7公尺），最高潮位預料將達8.4英尺（約2.5公尺）。預報人員警告，突如其來的大浪可能將海灘遊客捲入海中，也可能湧進停車場或道路。

本週天文大潮、聖嬰現象與海水異常偏暖帶來的三重威脅，可能只是冬季劇烈天氣的開端。

下一波天文大潮預料將在耶誕節前後出現，之後是1月21日至22日；聖嬰現象則預測將持續增強至年底。

佛利克告訴法新社：「如果任何一次這類大潮發生時，又同時碰上下雨和巨浪，情況可能相當糟糕，尤其是12月和1月，我們這裡的沿岸降雨通常會增加。