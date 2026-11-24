已婚女性應有拒絕性行為的權利！聯合國人口基金發布報告指出，全球約有四分之一已婚或有伴侶的女性，無法在伴侶要求發生性關係時拒絕，其中西非與中非的比例更將近一半。然而，全球多數國家仍沒有明確將「婚內強暴」列為犯罪，各國應加快修法保障女性性自主權。

法律漏洞忽略意願

《衛報》報導，聯合國人口基金最新報告揭露全球女性在親密關係中缺乏性自主權，其中西非與中非有高達45%的女性無法拒絕伴侶的性要求，東非、南非與阿拉伯國家則為33%，拉丁美洲與加勒比海地區則約十分之一。

針對安哥拉、剛果民主共和國、哈薩克、馬拉威、馬利、奈及利亞、塔吉克與尚比亞等八國的可比對資料分析更顯示，15至19歲少女的拒絕權低於45至49歲女性，反映出青少女在親密關係中承受更高的暴力風險。

國際人權律師穆倫加指出，雖然非洲聯盟早已通過保障女權的《馬普托議定書》，但非洲仍有七個國家在法律上直接規定丈夫不會構成婚內強暴，甚至規定夫妻分居後才算違法。在允許童婚卻不罰婚內強暴的地區，未成年新娘往往無法保護自己，部分傳統更把男方給的聘金當成買斷女性身體。

強化青少年自主權

《英國流行時報》報導，該報告進一步指出，整體伴侶女性中約89%能決定是否避孕，75%可自主決定生殖醫療照護，但若同時涵蓋拒絕性行為、避孕與生殖醫療三項指標，具備完整自主決策權的女性僅佔56%。

據統計，在有法律資料的131個國家中，僅38%擁有明確將婚內強暴入罪，且以自由同意為核心的強暴法。未來，各國仍必須透過普及性與生殖健康服務、完整性的性教育以及貼近青少年需求的支援體系，實質保障女性的身體自主權與人生決定權。

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